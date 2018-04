Steigende Tendenz bei der Anzahl der Mitglieder

Anzeige

Großeicholzheim.Neuwahlen des Vorstands und Ehrungen langjähriger Mitglieder standen neben dem Rechenschaftsbericht im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes im Gasthaus „Löwen“.

Im Beisein von Bürgermeister Thomas Ludwig und den Vorstandsmitgliedern ging Ortsverbandsvorsitzender Walter Gellner auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr ein. Wie Gellner weiter ausführte, könne der Ortsverband Großeicholheim aktuell auf 176 Mitglieder zählen bei steigender Tendenz.

Schriftführerin Susanne Porth erklärte, dass der Ortsverband beim Straßenfest und der Gewerbeschau in Großeicholzheim mit einem Infostand vertreten gewesen sei. Präsent war der Sozialverband bei Jubiläen, Geburtstagen und örtlichen Veranstaltungen. Auch in diesem Jahr finde am 27. Juni wieder ein Jahresausflug statt – dieses Mal nach Weikersheim.