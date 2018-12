SV Walldürn Sieger bei den Hallenkreismeisterschaften

Großeicholzheim.Im Rahmen der Siegerehrung zu den Hallenkreismeisterschaften der Ü 32 erinnerte Fußballkreisvorsitzender Klaus Zimmermann an eine Aussage von Arthus Meixner vor 34 Jahren, als dieser die Meldeliste noch begrenzen musste und nicht mehr als 18 Mannschaften annahm. Mit diesem „Problem“ habe der heutige Turnierleiter Manfred Baumann bei nur vier teilnehmenden Mannschaften leider nicht zu kämpfen. Darum rief er die Spieler auf, die interne Werbetrommel zu rühren. Sein Dank richtete sich an Bürgermeister Ludwig, an Manfred Baumann für die engagierte Turnierleitung sowie an Thomas Kegelmann und Wolfgang Schell für die hervorragend organisierte Ausrichtung. Auch Bürgermeister Ludwig appellierte als Nichtsportler, das Fähnlein der AH-Hallenkreismeisterschaften hochzuhalten. Manfred Baumann bedankte sich bei allen Teilnehmern sowie den Schiedsrichtern Rainer Apfelbacher vom TV Hardheim und Rudi Strachon vom SV Rippberg für die faire Spielweise bedankte. Auf Platz vier hatte sich der FC Schweinberg mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 10:15 gekämpft, Platz drei belegte der SV Großeicholzheim mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 12:11. Mit dem zweiten Platz bei neun Punkten und einem Torverhältnis von 13:12 wurde Eintracht Walldürn belohnt und ganz oben auf dem Siegertreppchen etablierte sich der SV Walldürn mit zwölf Punkten und einem Torverhältnis von 13:10 als Hallenkreismeister der Ü32. Bild: Liane Merkle

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018