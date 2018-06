„Tag der Umwelt“ krönte die Waldwoche der Kindergartenkinder

Anzeige

Seckach.Zum Programm der Schulanfänger des Katholischen Kindergartens „St. Franziskus“ in Seckach gehört die Waldwoche.

Dabei verbringen Kinder und Erzieherinnen die Zeit im Wald. Dabei erleben sie die Natur, sammeln vielfältige Erfahrungen, bewältigen in Kleingruppen gemeinsame Aufgaben und meistern so unter’m Strich nicht alltägliche Herausforderungen.

In dieses Projekt fügte sich Mitte Juni der Besuch der Bundewehr sehr gut ein. Unter Führung von Kompaniechef Major Jörg Beuschel rückte eine Abordnung der ersten Kompanie des Logistikbataillons 461 aus Walldürn an. Ermöglicht wurde dies durch die Patenschaft zwischen der Bundeswehr und der bürgerlichen Gemeinde Seckach, welche in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiern kann. Der Tag der Umwelt ist hierbei eine der gemeinsamen Veranstaltungen mit der längsten Tradition. 14 Männer und Frauen der Bundeswehr sorgten zusammen mit den Kindern dafür, dass innerhalb kürzester Zeit verschiedene Unterschlupfmöglichkeiten entstanden: Tipis und Zelte wurden errichtet mit Materialien aus dem Wald und ergänzt durch Materialien der Bundeswehr. Dabei ergaben sich sehr schnell persönliche Kontakte, man maß Kräfte und Ausdauer und vor allem konnten Fragen der Kinder rund um die Bundeswehr beant-wortet werden. Zur Abschlussrunde kam auch Bürgermeisterstellvertreter Peter Bussemer. In Würdigung der „Ergebnisse“ des Tages brachte Bussemer seine Freude über die Aktion zum Ausdruck. Er dankte Major Beuschel, Oberstabsfeldwebel Besserer und den Soldaten für ihren Einsatz sowie den Erzieherinnen von „St. Franziskus“ für die gute Zusammenarbeit. L.M.