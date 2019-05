Thema „Verkehr“ brennt Seckach unter den Nägeln

Wenn es darum geht, Autofahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu erinnern, hat man sich in Seckach schon einiges einfallen lassen. In Zimmern stehen zwei „Blitzersäulen“, zuvor wiesen Anzeigetafeln auf das dort oft zu hohe Tempo hin. Im Hauptort wurden vor wenigen Wochen Pfosten aufgestellt, die Lkw- und Autofahrer daran hindern sollen, „kurz“ zu halten und Besorgungen zu erledigen. Was kann man noch tun?, wollten die FN von den bei der Wahl antretenden Parteien wissen.