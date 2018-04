Thomas Ludwig Vorsitzender des Heimatvereins

Anzeige

Seckach.Was als kurzfristige Übergangslösung gedacht war, zog sich viereinhalb Jahre in die Länge. Alois Malcher hatte sich bei der Jahreshauptversammlung im September 2013 bereit erklärt, den Vorsitz des Seckacher Heimatvereins zu übernehmen, weil der Fortbestand des Vereins ernsthaft gefährdet war.

Ämter in jüngere Hände übergeben

Man wollte die Zeit bis zur nächsten Jahreshauptversammlung nutzen, um in Ruhe einen jungen Vorstand suchen zu können. Malcher konnte nicht wissen, dass ein privater Schicksalsschlag ihn von diesem Vorhaben abhalten wird. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung im großen Sitzungssaal des Seckacher Rathauses konnte die Mehrheit des „provisorischen Vorstandes“ nun erleichtert seine Ämter in jüngere Hände übergeben. In seinem Rückblick ging der Vorsitzende auf die dennoch gelaufenen Aktivitäten ein. Zwar hatte man aus Zeitmangel nach Heimatheft Nummer 38 eine redaktionelle Pause einlegen müssen, doch die Theatergruppe hatte in den Jahren 2015 bis 2017 wieder ihre erfolgreichen Aufführungen präsentiert. Ein Dank ging dabei an den Förderverein Hallenbad und Schule mit Kerstin Köpfle an der Spitze für die tatkräftige Unterstützung bei der Bewirtung.

Nicht unterbrochen hatte man auch die jährlichen Theaterfahrten nach Jagsthausen mit den Vorschülern der Gesamtgemeinde. Weiter hatte man eine Zusammenarbeit mit der Seckachtalschule begonnen, um die Jugend für Heimatgeschichte zu sensibilisieren – ein Projekt, das man gerne weiterführen würde.