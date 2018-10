„Umleitungen müsste man in Kauf nehmen“

Seckach.Die anstehende Sanierung zweier Landesstraßen beschäftigte den Seckacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend im Rathaus.

Das Land plant die Deckensanierung der L 520 (Kleineicholzheim- Großeicholzheim) sowie der L 583 in den Ortsdurchfahrten Großeicholzheim und Seckach. In dem Zusammenhang ist die Kanalsanierung und -erneuerung, die Optimierung der Wasserversorgung und die Erneuerung der Gehwege ein Thema.

Die rund 2,3 Millionen Euro teure Maßnahme wurde vorgestellt von Diplomingenieur Marco Rieß vom Büro Sack und Partner aus Adelsheim. Das Vorhaben umfasst die Kanalsanierung inklusive 105 Anschlussleitungen für etwa 1 355 000 Euro, die Optimierung der Wasserversorgung für 236 000 Euro und die Erneuerung der Gehwege für 685 000 Euro.

Die errechnete Gesamtsumme von 2 276 000 Euro gliedert sich in 1 373 000 Euro für Seckach und 903 000 Euro für Großeicholzheim.

Zustimmend nahm der Gemeinderat das Vorhaben der Verwaltung zur Kenntnis, die nötigen Förderanträge zu stellen. Der vorgestellte Maßnahmenkatalog wurde gebilligt.

Mit detaillierten Planungen und Ausschreibungen wird ab dem nächsten Jahr gerechnet, allerdings nur dann, wenn die Förderanträge positiv beschieden werden.

Bürgermeister Ludwig warnte, dass es sicher größere Umleitungen und Behinderungen geben werde, wenn die Straßen saniert werden. „Die muss man dann einfach in Kauf nehmen, wenn man die Straßen- und Gehwegsituation endlich verbessert haben will“. Genau das beschäftigte das Gremium in der anschließenden Diskussion. Gemeinderat Alexander Winter sprach die hohen Ausgaben an, die man derzeit in andere Projekte stecken müsse, wie den neuen Kindergarten oder die Leichenhallen, was nach Aussage von Thomas Ludwig unter Umständen mit einer Kreditaufnahme geschultert werden müsse.

Haushaltsreste übertragen

Gebilligt wurde nach der Vorstellung durch Kämmerer André Kordmann auch die Bildung von Haushaltsresten aus dem Rechnungsjahr 2017 im Vermögenshaushalt von 718 700 Euro bei den Ausgaben und 374 900 Euro bei den Einnahmen.

Mit einer Bilanzsumme von 2 248 008 Euro schloss der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Seckach“ das vergangene Haushaltsjahr ab. Die Summe der Erträge lag bei 489 791 Euro bei Aufwendungen von 515 966 Euro und einem Defizit von 26 175 Euro. Die Wasserversorgung Seckach deckt derzeit ihren Wasserbedarf für die Ortsteile Seckach und Zimmern durch den Bezug von Bodenseewasser sowie für den Ortsteil Großeicholzheim durch die Förderung von Wasser aus dem eigenen Tiefbrunnen „Kohlplatte“. Der Tiefbrunnen „Berg“, welcher zuvor den Ortsteil Zimmern mit Eigenwasser versorgte, dient als Notversorgung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten liegen bei 1 793 668 Euro und die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde bei 249 880 Euro, bei einem Eigenkapital von 233 925 Euro.

Darlehen für Wasserversorgung

Der Gemeinderat ermächtigte den Bürgermeister zur Aufnahme eines Kommunaldarlehens für die Wasserversorgung in Höhe von 170 000 Euro bei einer Laufzeit von 30 Jahren. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018