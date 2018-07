Unter und zwischen den Modulen entsteht Grünland

Anzeige

Um ein Baurecht für die Anlage zu schaffen, muss die Gemeinde einen Bebauungsplan zur Ausweisung eines Sondergebiets mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ aufstellen. Wie Bürgermeister Thomas Ludwig und auch Elke Felmann von der Betreiberfirma mitteilten, seien nach Abschluss der Offenlegung von der Öffentlichkeit keine und von den Behörden nur wenige, inzwischen auch größtenteils ausgeräumte oder in der Planung berücksichtigte Anregungen und Bedenken eingegangen. „Der vorhabenbezogene Bebauungsplan steht somit den regionalplanerischen Belangen nicht entgegen“.

Beweidung mit Schafen denkbar

Das Plangebiet befindet sich an der Gemeindegrenze, etwa 200 Meter entfernt von den Aussiedlerhöfen „Alter Grund“, und wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich als Grünland oder Acker genutzt.

Ein kleinflächiger Teil besteht aus Wald, für den bereits als Ersatz eine Aufforstungsfläche gefunden wurde. Die Fläche zwischen und unter den Modulen soll als extensives Grünland ohne Einsatz von Chemikalien entwickelt und durch Mahd beziehungsweise eher durch Schafbeweidung gepflegt werden. Ein 2,50 Meter hoher Zaun wird die gesamte Anlage umspannen. Die Erschließung des Gebietes erfolgt über das vorhandene Wegenetz ohne weiteren Ausbaubedarf.

Das Fazit der Firma Energiebauern gegenüber dem Gemeinderat: „Durch die geplanten Eingrünungsmaßnahmen und die Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen direkt im Anschluss der Anlage wird der Eingriff in das Landschaftsbild reduziert und die Strukturvielfalt der Lebensräume für heimische Pflanzen und Tiere angereichert“.

Kleinkindgruppe wird unterstützt

Aufgrund einer Umfrage in der Bevölkerung und der Tatsache, dass die Kleinkindgruppe im Kindergarten Großeicholzheim ausgelastet ist, soll in enger Kooperation zwischen Gemeinde, Landratsamt, Betreiber und Ortsverwaltung im Ortsteil Zimmern ein „Pflegenest“ unter privater Betreuung installiert werden. Zu dieser ortsteilübergreifenden Einrichtung steuert die Gemeinde als außerplanmäßige Ausgaben nun einen monatlichen Beitrag von 500 Euro (100 Euro pro Kind) und einmalig als Nachzahlung 400 Euro dazu.

Gewohnte Sitzverteilung bleibt

Für die am 26. Mai 2019 stattfindenden Kommunalwahlen beschloss der Gemeinderat nach intensiven und durchaus auch kontroversen Diskussionen öffentlich und nichtöffentlich die Sitzverteilung von 14 Plätzen (Seckach sieben, Großeicholzheim vier und Zimmern drei Sitze) wie bislang gehandhabt, bei zu behalten. Als Grundlage für die Sitzplatzverteilung dient die Einwohnerzahl mit Stand vom 30. September 2017 mit 2279 in Seckach, 1403 in Großeicholzheim und 505 in Zimmern.

Im Dorfgemeinschaftshaus in Zimmern ist nach Aussage von Bautechniker Roland Bangert die im April 2004 eingebaute Erdwärmepumpe defekt. Aus diesem Grund stimmte das Gemeindegremium einer Ersatzbeschaffung zu.

Pumpe wird ersetzt

Die Verwaltung soll die Firma Gebhard aus Auerbach mit dem Einbau einer neuen, aus drei kleineren Pumpen bestehenden Anlage zum Preis von 42 151 Euro beauftragen, bei einem zu erwartenden Zuschuss in Höhe von 14 000 Euro

Als Vorteil der kostenträchtigsten Drei-Pumpen-Variante sieht man an, dass bei einem möglichen Ausfall eines Moduls trotzdem noch eine Wärmeleistung gewährleistet wird.

Spenden angenommen

Abschließend der umfangreichen Tagesordnung stimmte der Gemeinderat der Annahme von Spenden in Höhe von 200 Euro für die Freiwillige Feuerwehr der Abteilung Seckach und 50 Euro zugunsten der Seckachtalschule zu.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.07.2018