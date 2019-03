Unternehmen saniert Gästehaus

Seckach.Die Firma Hübner aus Seckach erhielt als Wärmepumpenspezialist den Auftrag zur Instandsetzung einer 240-KW-Wärmepumpenanlage in Jerusalem. Durch Empfehlung habe der Verein „Heiliges Land“ den Ratschlag erhalten, sich mit dem in Seckach ansässigen Unternehmen in Verbindung zu setzen. Bei einem ersten Vor-Ort-Termin kamen Vertreter der Firma zu der Erkenntnis, dass mit einigen Umrüst-Arbeiten und einem neuen Konzept die doch recht umfangreiche Anlagentechnik, welche zur Beheizung, Kühlung und Warmwasserbereitung genutzt wird, durchaus in der Lage sein kann, den Anforderungen gerecht zu werden. Somit sind die Tage mit Wintermänteln in der Mädchenschule und dem angeschlossenen Gästehaus gezählt. Die Arbeiten sollen während der Sommerpause aufgenommen werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019