Verkörperung von Pflichtbewusstsein, Ehrenamt und Heimatverbundenheit

Seckach.Er hat sämtliche Ausbildungen durchlaufen, vom Maschinisten und Atemschutzgeräteträger bis zum Zugführer und Ausbilder für Truppmann und Truppführer. Er galt und gilt noch heute für den Inbegriff der Feuerwehr in Seckach, deren Inhalte eng mit seinem Lebenswerk verbunden sind. Die Rede ist von Ehrenkommandant Erich Krahn, der 1952 geboren wurde, am 8. November 1968 in die Feuerwehr eingetreten war und nun im Rahmen der Jahreshauptversammlung in die Alterswehr verabschiedet wurde.

„Mit ihm geht eine Ära im aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr der Abteilung Seckach zu Ende, die ihresgleichen sucht. Er gilt als Vorbild mit der Verkörperung der Begriffe Zuverlässigkeit, Pflichtbewusstsein, Ehrenamt und Heimatverbundenheit“, sagte Abteilungskommandant Steffen Wallisch, der zusammen mit Bürgermeister Thomas Ludwig und Gesamtkommandant Roland Bangert die Verabschiedung vornahm und ein Präsent überreichte. Besonders erwähnt wurden dabei die Tätigkeiten von Erich Krahn unter anderem als Jugendgruppenleiter von 1978 bis 1991, Abteilungskommandant von 1978 bis 2008, Unterkreisführer von 2000 bis 2005, Mitglied im Ausschuss Kreisfeuerwehrverband und in der technischen Einsatzleitung im Neckar-Odenwald-Kreis. Zahlreiche und hohe Ehrungen dokumentieren den sach- und fachkundigen Einsatz von Erich Krahn im Ehrenamt und im Dienst an der Allgemeinheit.

51 Einsätze verzeichnet

Steffen Wallisch berichtete über die 24 Übungsabende und die 51 Einsätze mit Brandbekämpfung, technischen Hilfeleistungen sonstigen Tätigkeiten. Im Rahmen der Aus- und Weiterbildungen hatte er am Seminar für Sonderfunktionen in Bruchsal teilgenommen und Claudia Bucher, Bianca Keller sowie Julian Kraus absolvierten den Sprechfunkerlehrgang.

Den Lehrgang Truppmann 2 in Haßmersheim besuchten Heiko Keller, Markus Ühlein, Stefan Alter, Timo Schmitt und Arthur Palmer und Martin Schmitt, Bernhard Korger und Steffen Wallisch besuchten die Fortbildung für Führungskräfte in Buchen.

Die Abteilungsstärke betrage derzeit 59 Personen, unterteilt in 33 Mitglieder in der Einsatzabteilung, 22 Jugendliche und vier Alterskameraden. „Erfreulich“ nannte der Abteilungskommandant den Altersdurchschnitt in der Abteilung von 35,38 Jahren. Als Ausbildungsstand nannte er 32 Grundausbildungen, 17 Truppführer, 21 Maschinisten, 29 Sprechfunker, 12 Atemschutzgeräteträger, sieben Gruppenführer, einen Zugführer und elf Führerscheine C, beziehungsweise CE. Im Berichtsjahr seien die Einsatzuniformen durch neue Einsatzjacken vervollständigt und neue Poloshirts für die Mitglieder der Einsatzabteilung und der Jugendwehr angeschafft worden.

In Erinnerung rief Wallisch auch das Jubiläumsjahr 2018 mit „80 Jahre Feuerwehr Seckach“ und „40 Jahre Jugend-Feuerwehr Seckach“, den Besuch diverser Feuerwehrfeste, das Maibaumstellen, die Hilfeleistungen bei Fronleichnamsprozession und Primiz sowie beim Martinsumzug und Volkstrauertag. Am Weihnachtsmarkt in Großeicholzheim beteiligte man sich mit einem Stand, führte Altpapier- und Schrottsammlungen durch und präsentierte sich bei verschiedenen gemeindlichen Aktivitäten.

Ein Dank des Abteilungskommandanten galt allen, die sich für die Belange der Wehr engagiert hatten, besonders aber der Gemeinde für die stete Unterstützung und der Gesamtwehr für das harmonische Miteinander.

Jugendgruppenleiter Bernhard Korger dokumentierte eine lebendige und zukunftsweisende Nachwuchsarbeit und resümierte die 45 Übungen sowie die überfachlichen Aktivitäten und Teilnahmen an kameradschaftsbildenden Maßnahmen. Über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichtete im Anschluss Kassenwart Arthur Palmer. Da die Kassenprüfer Erich Krahn und Peter Metz keinerlei Beanstandungen hatten, erteilten die Mitglieder auf Antrag von Bürgermeister Thomas Ludwig der gesamten Abteilungsführung einstimmig Entlastung.

Die hohe Wertschätzung der Arbeit in der Abteilung, der gute Ausbildungsstand und die Einsatzbereitschaft schlugen sich in den Grußworten nieder, ehe Steffen Wallisch zum geselligen Beisammensein überleitete. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019