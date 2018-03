Verschiedenste Werkzeuge für die Arbeit an den Bäumen erläutert

Anzeige

Matthias Jurgovsky vom Landschaftserhaltungsverband (LEV) Neckar-Odenwald-Kreis dankte Studiendirektor Theo Prestel vom LSZU, dass der Schnittkurs auf der Fläche durchgeführt werden durfte.

Der Streuobstanbau in Baden-Württemberg hat eine besonders lange Tradition. Deshalb gibt es auch noch eine große Vielfalt mit mehreren hundert Sorten gegenüber einem Dutzend im Erwerbsobstbau. Genau deshalb ist der Erhalt der Obstwiesen so wichtig.

Außerdem sind das Insektensterben und der Verlust der Biodiversität in aller Munde.

Hier kommt den Streuobstwiesen eine besondere Bedeutung als extensiv genutzter Lebensraum für Bienen, Hummeln, Schmetterlingen, Fledermäusen und Vögeln zu. Wichtig ist auch die Bestäubungsleistung vor allem durch Insekten.

Wissen vermitteln

Der LEV bekommt immer wieder Anfragen von Obstwiesenbesitzern zum Schnitt alter Obstbäume und zur Pflege der Wiesen unter den Bäumen. Deshalb hat sich der Verein gemeinsam mit der Fachwartvereinigung für Obst- und Gartenbau Neckar Odenwald zum Ziel gesetzt, entsprechendes Wissen zu vermitteln. Jurgovsky begrüßte den Vorsitzenden Lothar Maier aus Mosbach und den Fachwart Elmar Herberich aus Rüdental.

Schnitte unterscheiden

Lothar Maier erklärte den Teilnehmern den Aufbau einer typischen Obstbaumkrone und beantwortete Fragen zum Baumschnitt.

Zu unterscheiden ist der Erziehungsschnitt in den ersten zehn Jahren eines Baumes, gefolgt vom Instandhaltungs- oder Erhaltungsschnitt bei Bäumen in der Ertragsphase bis zum Verjüngungsschnitt in der Altersphase eines Baumes.Anschließend zeigte Elmar Herberich den Interessierten die verschiedensten Werkzeuge und gab Empfehlungen zur Wundbehandlung der Bäume.

Da alle Bäume auf der Wiese 1990 gepflanzt wurden, sind alle in der Ertragsphase. Die Teilnehmer durften sich unter fachlicher Anleitung selbst am Erhaltungsschnitt versu-chen.

Es ist wünschenswert, dass so viele Streuobstwiesen wie möglich erhalten bleiben beziehungsweise wieder ein paar mehr dazukommen, um dem Verlust an Sortenvielfalt entgegenzuwirken.

Nur noch sechs Sorten

Heute kann man in den Supermärkten nur noch etwa sechs Sorten erwerben.

Es gibt aber viele 100 Sorten. Unter den alten Sorten gibt es auch solche, die besonders für Allergiker geeignet sind, wie zum Beispiel der „Berner Rosenapfel“, wurde im Schnittkurs erklärt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018