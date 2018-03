Vielseitige und erfolgreiche Naturschutzarbeit geleistet

Anzeige

Die kulturelle Note im Jahresprogramm bildete „Luther“ auf der Freilichtbühne Ötigheim.

Mit Informations-Ständen beim Naturparkmarkt in Großeicholzheim sowie beim Backofenfest in Unterschefflenz konnte vielen Interessierten das Thema Insektensterben nahe gebracht werden. Ein Ausflug in die Jagsttalwiesen bei Krautheim bescherte schöne Storchenbeobachtungen.

Neue Projekte standen an

Auch neue Projekte standen an. Künstliche Mehlschwalbennester ans Feuerwehrgerätehaus von Mittelschefflenz, unterstützt durch die Gemeinde, weitere in die Ringelgasse, Nisthilfen für Fledermäuse, Turmfalken, Waldkauz und viele andere mehr, den Umbau eines ehemaligen Wasserbehälters in Seckach zum Überwinterungsquartier für Fledermäuse, die Entschlammung und Ausweitung des Nabu Schutzgebietes „Heffeles-Grube“ bei Mittelschefflenz mit Unterstützung des Landschaftserhaltungsverbandes Neckar-Odenwald-Kreis, die Pflanzung einer 80 Meter langen Hecke einschließlich Ergänzung der dortigen Streuobstwiese in Dallau, Gewann Klappersteige, Pflanzung und Eingrünung des Faustenhofes bei Seckach.

Pflegemaßnahmen durchgeführt

Außerdem haben Mitglieder der Gruppe in verschiedenen wertvollen Naturschutzflächen Pflegemaßnahmen durchgeführt.

Besonders erwähnte Thumfart die Preisverleihung des Ehrenamtspreises der Region an Maxi-Monika Thürl aus Seckach, langjähriges Mitglied und stellvertretende Vorsitzende.

Der Bezirkskoordinator der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg, Frank Laier, berichtete von zwei Schwarzstorchbruten mit je drei Jungen, seltene Arten gab es zu beobachten, beziehungsweise brütete hier die Rohrweihe. Besonders betonte er die Verantwortung von Schefflenz für das Rebhuhn in seinem nördlichsten Vorkommen Baden-Württembergs.

Vorhaben im Lauf des Jahres

Kassiererin Silvia Dorsch gab einen Überblick über das abgelaufene Finanzjahr.

Die Kassenprüfer bestätigten eine sehr genaue Kassenführung und so wurde auf Antrag der gesamte Vorstand entlastet.

Thumfart gab noch einen Ausblick auf das Programm 2018 und die angepeilten Projekte für dieses Jahr , wo wieder der Umbau eines Wasserhochbehälters in Mittelschefflenz, der Bau eines Insektenhotels an der Grundschule Großeicholzheim, die Pflanzung von 500 Metern Hecke auf dem Glashof bei Bödigheim und der Aufbau einer künstlichen Brutwand für den Eisvogel bei Kleineicholzheim auf der Agenda stehen.

Im Grußwort von Bürgermeister Houck kamen Lob- und Dankesworte zur Sprache wie auch verschiedene Vorhaben der Gemeinde, die auch die Belange des Nabu tangierten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018