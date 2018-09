Vier Tage Programm rund um die Tenne

Großeicholzheim.Das Festwochenende zum zehnjährigen Bestehen des Bürgerprojekts „Wasserschloss Großeicholzheim“ findet von Donnerstag bis Sonntag, 13. bis 16. September, in der Tenne statt.

Heute Auftakt

Den Auftakt macht heute, Donnerstag, mit geladenen Gästen die Festveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen der Patenschaft zwischen der Gemeinde Seckach und der Bundeswehr in Walldürn. Hier werden auch schon die Teilnehmer der 31. Offiziellen Partnerschaftsbegegnung mit der Stadt Reichenbach (Oberlausitz) mit von der Partie sein.

Morgen Festakt

Am Freitag schließt sich ab 20 Uhr ein kurzer Festakt als Rückblick mit anschließendem Freundschaftsabend der Helfer des Bürgerprojekts und der Bürger an. Ab etwa 21 Uhr spielt die Buchener Band „Acoustic Open“ zur Unterhaltung auf (Eintritt frei).

Der Festsonntag wird um 10.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Laurentiuskirche Großeicholzheim eröffnet. Im Anschluss daran beginnt ab 11 Uhr in der Tenne ein Jazz-Brunch mit der Dixi-Jazz Band „Grünspan“. Die Karten dazu können im Bürgerbüro der Gemeinde Seckach, bei der Volksbank in Seckach oder über die Internet-Seite: www.FV-wasserschloss.de erworben werden. Alternativ wird auch ein Weißwurst-Frühstück angeboten.

