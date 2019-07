Vorzeigeprojekt bürgerlicher Aktivität

„Dieser Fahrdienst ist ein Vorzeigeprojekt an bürgerschaftlichem Engagement in neuzeitlicher Ausprägung.“ Mit diesen Worten würdigte Bürgermeister Ludwig den Fahrdienst in Seckach.

Seckach. Mit sichtlichem Stolz stellte der Bürgermeister im örtlichen Rathaus diese Aussage in Symbiose zur Verwirklichung des Begriffes „Ehrenamt“ in der Gemeinde Seckach. Tenor des am 1. August 2009 ins Leben gerufenen Arbeitskreises „Soziales Netzwerk“ ist ein Hilfsangebot insbesondere für Senioren mit Mobilitätseinschränkungen, indem engagierte Mitbürger in eigener Organisation günstige Fahrgelegenheiten wie zum Beispiel zum Einkaufen, für Arztbesuche, Veranstaltungen und Erledigungen anbieten und auch durchführen.

„Nachbarschaftshilfe ausgebaut“

Moderatorin Maxi-Monika Thürl: „Mit dieser Aktion wurde und wird die Nachbarschaftshilfe weiter ausgebaut und das soziale Miteinander verbessert.“

Im Rahmen einer Feierstunde betonte Bürgermeister Ludwig, dass man nicht die Institution, sondern die damit verbundenen und mitwirkenden Personen würdigen möchte, die sich in diesen zehn Jahren für den „Fahrdienst der Gemeinde Seckach“ ehrenamtlich engagiert haben. Damit wurde ein Erfolgsmodell kreiert, dessen Grundlage die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für mobil eingeschränkte Menschen darstellt. Auf die Entstehungsgeschichte des Lokale-Agenda-Prozesses eingehend, erinnerte der Bürgermeister aber auch an die damals zu nehmenden Hürden in Form von bürokratischen Hürden, ehe mit der für die gesamte Gemeinde segensreiche Arbeit begonnen werden konnte.

Den Personen der ersten Stunde galt daher ein besonderer Dank für ihre Ausdauer, ihr Organisationstalent und ihr Pflichtbewusstsein, was die Arbeit der aktuellen Mitwirkenden, sei es als Fahrer, Mitfahrer, Telefondienstzentrale oder Führungskreis, mit einschloss.

Viel Unterstützung

In einer Präsentation dokumentierte Maxi-Monika Thürl die Inhalte des ehrenamtlichen Fahrdienstes,.

In der zehn Jahren seines Bestehens kann er bereits auf 3209 Fahrten zurückblicken. Die meisten Fahrten orientierten sich innerhalb der Gemeinde, gefolgt von Zielen in Osterburken, Adelsheim und Buchen.

Als häufige Anlässe wurden registriert Fahrten zur Physiotherapie, Arztbesuche und Fahrten zum Einkaufen.

Im Anschluss dankte Maxi Brenneis vom Leitungsteam zum einen der Gemeinde Seckach, namentlich Bürgermeister Thomas Ludwig und Iris Bronner, für die große und nicht selbstverständliche Unterstützung, weiter „Mediengestalter Reiner Kampfhenkel für seine kreativen Werbeeinsätze sowie den aus der Telefonzentrale scheidenden Mitarbeiterinnen F. Trenkle und Rita Depta und stellte gleichzeitig Marion Galm als deren Nachfolgerin vor.

Als kleines Dankeschön überreichte Bürgermeister Thomas Ludwig an die Personen des Arbeitskreises je eine Dankesurkunde und einen Tankgutschein als Präsent und spendierte namens der Gemeinde ein gemeinsames Essen mit geselligem Beisammensein in der Pizzeria „da Maria“. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019