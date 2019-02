Waldo Weathers gab Kostproben seines Könnens

Zimmern.Die Verantwortlichen des Restaurants „WO“ im Schulhaus Zimmern mit Manuela Manger an der Spitze haben ihre Lieblingsgäste – und das waren nicht wenige – am Valentinstag zu einigen kulinarisch-kulturellen Verwöhnstunden eingeladen.

Kulinarisch ließ das Menü keine Wünsche offen. Für den kulturellen Teil zeichnete der Saxofonist, Sänger und Entertainer Sir Waldo Weathers mit „Smooth Jazz, Soul and Saxophon“ unschlagbar sympathisch und professionell verantwortlich.

Nicht umsonst war Waldo Weathers für seine herausragenden musikalischen Leistungen im August 2008 vom deutschen „Herzog des Rittergutes Meinbrexen“ zum Ritter geschlagen worden.

Der 69-Jährige stand mit zwölf Jahren zum ersten Mal in einem Club auf der Bühne und hat seither mit allen namhaften Musikgrößen, darunter Phil Collins und Michael Jackson, konzertiert. Wie bei seinem Live-Auftritt in den Zimmerner Schulsälen I und II zu spüren war, ist er ein charmanter, bodenständiger Musiker mit Leib und Seele geblieben.

Sowohl sein Saxofon als auch seine Stimme sind unvergleichlich – und er drückte die Stimmungen und Gefühle der Songs so intensiv aus, dass Gänsehautfeeling im Publikum ebenso unvermeidlich war.

Das galt für „Somewhere over the rainbow“, „I’m calling you“ und „The flame still burns“ ebenso wie für „When the night has come“, „My sweet Lord“, „Yesterday“, das mitreißende „Georgia“ oder das gerade am Valentinstag so einschmeichelnde „You are so beautyfull“.

Sir Waldo Weathers blieb – jeweils passend zum Song – introvertiert auf seinem Musikhocker sitzen oder schlenderte durch die Reihen der Gäste, teils in humorvollem instrumentalem oder gesanglichem Zwiegespräch, teils Blumen verteilend an die Damen, aber immer ganz in seiner Musik aufgehend.

Der musikalische Nachtisch des Künstlers bestand aus mehreren Runden Tanzmusik, bei der die Gäste das kalorienreiche Menü wieder abtanzen konnten. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.02.2019