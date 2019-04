Wanderung am Bach und querfeldein

Seckach.Frühjahrsblüher, Waldgesellschaften, Wasserorganismen und die Geologie des Naturschutzgebiet Seckachtal sind Themen der naturkundlichen Exkursion des Nabu Seckach- und Schefflenztal am Sonntag, 14. April. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Landesstraße L 583 zwischen Seckach und Großeicholzheim, etwa 200 Meter nach der Hagenmühle Richtung Großeicholzheim.

Von hier geht es in einer etwa zweistündigen Wanderung entlang der Seckach, und das oft querfeldein oder auf Graswegen, so dass geeignetes Schuhwerk und angepasste Bekleidung angebracht sind. Unterwegs kann man viel erfahren über die zu beobachtende Natur, die Entstehung des Tales, seine geologischen Besonderheiten und die Arbeit des Nabu.

Interessierte und Freunde der heimatlichen Landschaft sind willkommen.

Exkursion zu Biotopen

Weiter plant der Nabu am 19. Mai um 7.30 Uhr eine naturkundliche Exkursion unter dem Titel „Neue Nabu-Projekte in und um Großeicholzheim“, zum Beispiel künstliches Steinbruch- und Feuchtbiotop „Rote Erde“, Wiesenbiotope, Landwirtschaft und Artenschutz.

Der Treffpunkt zur Exkursion ist am Parkplatz Schlossgartenhalle in Großeicholzheim. Ab 9 Uhr ist „Backstubenfrühstück“ beim Biobäcker „Fritze-Beck“ in Großeicholzheim. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich an ct@nabu-schefflenztal.de oder 06261/893364 (abends).

Um 11.30 Uhr folgt dann die „Naturkundliche Exkursion in und um Großeicholzheim“, zweiter Teil: Dabei wird das vom Nabu reaktivierte und vielfach erweiterte Schulbiotop mit Insektenhotel und -garten, und der Tümpel an der Grundschule besucht. Treffpunkt ist vor der Bäckerei „Fritze-Beck“.

Selbstverständlich kann man auch an einzelnen Programmpunkten teilnehmen.

