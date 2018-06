„Wasser“ stand im Mittelpunkt

Anzeige

In „Aufbruch aus Mauern“ von Christa Peikert Flaspöhler, das Ingeborg Egenberger zu Gehör brachte, wird die befreiende Wirkung des wertvollen Nass deutlich. Und der Spaziergang zum Marienbrunnen, den der Künstler Klaus Ringwald am Forum kreiert hatte, unterstrich das noch, denn dieses Meisterwerk zeigt nicht nur die Schöpfungsgeschichte unter der thronenden Maria, sondern auch die Heilsgeschichte und die geschichtliche Dimension des Ortes.

„Vater-Stein“ von Emil Wachter

Mit „Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wasser: wie nützlich ist es, einfach, wertvoll und rein“ von Franziskus von Assisi und einem Märchen über das Überleben in der Wüste ging es weiter zum sogenannten „Vater-Stein“ von Emil Wachter.

Wasser bewegt die Menschen in der ganzen Welt, wie ein Gebet aus dem brasilianischen Amazonasgebiet zeigt, dessen Sätze alle anfangen mit „Ich will sein wie das Wasser,“ das sich in Flüssen bewegt, das jeden Schmutz abwäscht, das unsere Familien zusammenführt.“

Ende am Kirchenportal

Der Rundweg endete wieder am Kirchenportal von Klaus Ringwald, wo Flucht und Bergung auf beiden Türflügeln thematisiert sind – mit der Arche Noah auf der Flucht vor der Flut, mit einem von Menschen überquellenden Boot, einer Taufszene mit Pfarrer Duffner und der Errettung des Petrus.

Mit einem Gebet, das ausdrückte „Was wir nicht möchten und was wir möchten“, so zum Beispiel „Wir möchten nicht, dass unsere Kinder mit allen Wassern gewaschen sind. Wir möchten, dass sie mit dem Wasser der Gerechtigkeit, mit dem Wasser der Barmherzigkeit, mit dem Wasser der Liebe und des Friedens reingewaschen werden.“

Mit „Wir möchten, dass unsere Kinder mit dem Wasser des christlichen Geistes gewaschen, übergossen, beeinflusst, getauft werden“ schloss der geistige Weg des politischen Abendgebets.

