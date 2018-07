Zahlreiche Aktionen begeisterten die jungen Besucher

Anzeige

In ihren Ausführungen über die Inhalte der Schule streifte die Schulleiterin sowohl den bisherigen „Schrumpfungsprozess“ mit weniger Kindern, Eltern und Familien, aber mit gleich vielen Ämtern und Aufgaben als auch die wichtigen Unterstützungen durch den Förderverein.

Ihr Dank galt allen, die sich für die Belange der Bildungseinrichtung eingesetzt hatten. Verschiedene Aktionen wie der Nabu-Stand mit Christian Thumfart und einem Insektenhotel, Frosch-Hüpfparcours, Teichquiz, Kinderschminken, Spiele und musikalische Einblicke rundeten das Schulfest ab. Mit auf dem Programm stand auch die musikalische Früherziehungsgruppe im Kindergarten Großeicholzheim durch die Musikschule Bauland und mit deren Leiterin Nikola Irmai-Koppányi sowie ein Singspiel. Eigentlich besteht der Schulförderverein bereits seit elf Jahren, aber wegen Terminüberschreitungen konnte das Zehnjährige im letzten Jahr nicht gefeiert werden, was man nun nachholte. André Heer bemerkte in seiner Vereinsvorstellung, dass man die Werbung neuer Mitglieder zur Förderung der Schule am Ort beibehalten wolle. Und damit für die Lebensqualität von Familie sorgen. L.M.

