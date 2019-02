Zügel des Humors in „Dunder“-Hand

Altheim.Närrisch und akrobatisch ging es am Samstag im Programm der FG „Aaldemer Dunder“ weiter: Raketen starteten, Blitz und Dunder schlugen ein, atemberaubende Tänze hielten alle Anwesenden auf Trab, aber auch bei den Gästen in der Bütt blieb kein Zwerchfell verschont.

In die voll besetzte Kirnauhalle hielt zunächst Einzug die FG „Aaldemer Dunder“ mit ihren Garden sowie Elferrat – angeführt vom Präsidentenduo Holger Ruppert und Philipp Henneberg, welcher in seinem närrischen „Willkommen“ versicherte, dass „alle Akteure an ihre Grenzen gehen, um Spaß zu bringen“. Mit einem Dreifach-Dunder Helau wurde dieses Versprechen sogleich besiegelt. Ein herzliches Willkommen galt auch dem „närrischen Adel“ mit seinen Gastabordnungen.

Im Anschluss folgte dann der lang ersehnte erste Tanz des Abends. Die Bambini-Garde der FG „Aaldemer Dunder“ (Trainerinnen: Anja Hartwig, Anja Brosch, Tabea Hartwig) zeigte bei ihrer Darbietung von Tag und Nacht, dass sich die „Dunder“ über ihren Gardenachwuchs keine Sorgen machen müssen. Zuckersüß auch die Kostüme der Kleinsten, die mit liebevollen Details geschneidert wurden von Kerstin Heneka.

Ludwig Czerny alias „Der Dunder“ ließ so manchen Dunder in die Welt „neifaahrn“, bereitet ihm doch – in Einigkeit mit dem närrischen Publikum – das „Trumpeltier“ aus Übersee große Kopfschmerzen. Auch die neue Parteivorsitzende der CDU Annegret Kramp-Karrenbauer, liebevoll auch AKK genannt, wurde ins Visier genommen. Die Lacher waren auf des „Dunders“ Seite, bemerkte er doch, dass diese froh sein könne, nicht Franziska zu heißen. Nach seinem närrischen „Dunder-aderlass“ vom Altheimer Ortsgeschehen zündete das Präsidenten-Duo die erste Rakete des Abends.

Großen Beifall erntete auch die Kindergarde, trainiert von Christine Weber und Stefanie Kern, bevor Ralf „Zack“ Zang mit seiner zehnjährigen Tochter Lina von der FG „Schneeberger Krabbe“ einen närrischen Höhepunkt in Altheim darstellte. Mit Anekdoten über Nachbarn oder ihrem Wettbewerb, wer besser Witze erzählen kann, blieb kein Auge trocken.

Schwung in den Saal brachte die eine oder andere Schunkelrunde der „Dunder-Kapelle“ des Musikvereins Altheim unter der Leitung von Harald Killian.

Die Trainerinnen Lena Lauer, Jasmin Hock und Madeleine Nohe brachten mit ihren Tänzerinnen der Jugendschautanzgruppe zum Ausdruck, keine Schokolade, sondern lieber einen Mann zu wollen (Kostüme: Martina Lauer, Margit Stahl und Ursel Wolfahrt).

Auf keinen Fall durften auf der Bühne die „Öbberschde“ fehlen: Hierzu lud Präsident Holger Ruppert Pater Christoph, Ortsvorsteher Hubert Mühling und dessen Stellvertreter Anton Bopp auf die „Dunder“-Bühne ein.

Die letztjährige Abwesenheit Mühlings und dessen närrische Vertretung durch Anton Bopp gab jenem Anlass zu allerlei Überlegung, beispielsweise nicht mehr auf die närrische Bühne zu müssen.

Dieses Jahr hatte Anton Bopp allerdings den Bürgermeister höchst selbst zu vertreten, von dem er einiges auszurichten hatte: Jeden Wunsch wolle er Altheim erfüllen, wisse er doch, dass in Altheim der Bürgermeister gemacht werde.

Über „Altheim kann sich auf die Zukunft freue – Ahoie“ freute sich das närrische Publikum und OV Mühling ganz besonders, da man solch offiziellen Nachrichten „Glauben schenken müsse“.

Nach den Grußworten durch Pater Christoph sprach Präsident Henneberg seinen Gruß an die Ehrenmitglieder der FG „Aaldemer Dunder“ mit einem dreifach „Dunder Helau“ aus. Dankesworte richtete er an Dr. Ulrich Thiele, der seit Jahren die zahlreichen Blumensträuße an diesem Sitzungsabend stiftet, und an das Ton- und Technik-Team um Georg Weber.

Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es weiter – Schlag auf Schlag. Die „Dundergarde“ fegte mit ihren Tänzertrainerinnen Julia und Leonie Killian sowie Milena Kaiser über die Bühne und schwang die Beine mit atemberaubendem Tempo in die Höhe.

Die Spiel- bzw. Büttvereinigung SV Großheubach (Andreas Poser) und die FG „Lustige Vögel“ Schweinberg (Andreas Leiblein) attackierten mit einem 8-Phasen-Klorollentest das Zwerchfell aller Narren, bevor die FG „Höhgoiker Glashofen“ mit ihrem Schautanz die Walpurgisnacht in die fünfte Jahreszeit „verschoben“.

Die „Aaldemer Brügelknaben“ schossen unter anderem Fuchs und Biber ab, als sie mit ihren musikalischen Beiträgen (Klavier und musikalische Leitung: Thorsten Schmitt, Texte: Hubert Mühling) die Bühne für sich einnahmen. Gespannt lauschte das Publikum den Sorgen und Nöten der „Brügelknaben“, die sie selbstverständlich durch zustimmenden Applaus teilten, bis sie im wahrsten Sinne des Wortes die Bombe platzen ließen: Das Munitionsdepot in Altheim soll wieder geöffnet werden. Aber auch der Bus- nein Buschbrand im Hause M. Günther war Thema der Sänger und sorgte für gute Stimmung.

Da das Männerballett der FG „Aaldemer Dunder“ sich in dieser Kampagne eine kreative Pause gönnt, das Altheimer Publikum aber nur schwer bis gar nicht auf ein solches verzichten mochte, sorgte Präsident Holger Ruppert für Ersatz der ägyptischen Art. Der Schautanz des Männerballetts der FG „Hettemer Fregger“ machte dem Thema „Waschbärbäuch goes Egypt“ alle Ehre und beeindruckte durch tänzerische Leistung in jeder Altersklasse.

Viele Lacher, großer Beifall

Im Anschluss zog Dauergast Eckard Leist von den Getzemer Narre alias „Die doofe Nuss“ zum wohl letzten Mal in die Kirnauhalle ein und kassierte, den Erwartungen entsprechen, viele Lacher und großen Beifall.

Last but not least gab die „Gemischte Schautanzgruppe“ der FG „Aaldemer Dunder“ zu verstehen, dass alte Liebe nicht rostet. Da können Jahre vergehen. Mit akrobatischen Finessen wirbelten die Tänzerinnen und Tänzer über die Bühne und ließen so manchen Atem im Publikum stocken. Um die glitzernden Stoffe kümmerten sich Gaby Kappes, Hildegard Killian, Cilly Schönbein und Rita Künzig. (Trainerinnen: Helena Hemberger, Julia Killian, Jasmin Sommer (1. Vorsitzende der FG), Leonie Killian und Milena Kaiser)

Zum Finale der Prunksitzung lud das Präsidenten-Duo alle Akteure auf die Bühne, um einen närrischen Abschluss zu feiern bei „Dunder Helau“ und zündender Rakete. dka

Info: Weitere Bilder gibt es in einer Galerie unter www.fnweb.de

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.02.2019