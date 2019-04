Zufriedenstellender Rekord von 550 Fahrten

Seckach.Mit einem Rekord von 550 Fahrten kann der ehrenamtliche Fahrdienst des Seckacher Arbeitskreises „Soziales Netzwerk“ nicht nur auf ein zufriedenstellendes Jahr zurückblicken, sondern als „Mutter aller Fahrdienste“ in der näheren und weiteren Umgebung auch stolz seinem zehnten Geburtstag entgegenfahren.

Die Einrichtung hat sich zu einem echten Erfolgsmodell mit großem Nachahm-Charakter bis weit über die Region hinaus entwickelt. Deutlich wurde das erneut beim Rückblick von Arbeitskreissprecherin Maxi-Monika Thürl im Rahmen des Jahrestreffens der Fahrer im Bürgersaal des Seckacher Rathauses. Ihr Dank richtete sich dabei an die 41 ehrenamtlichen Fahrer und an die Gemeinde Seckach für die intensive Unterstützung in Sachen Organisation und Öffentlichkeitsarbeit.

Wie im Vorjahr auch, hat Seckach den Spitzenreiterplatz unter den Fahrzielen eingenommen. Der Kernort war als Dienstleistungszentrum 179 Mal anvisiert worden, auf Platz 2 folgte Buchen (151 Mal) – vor allem wegen der Facharztbesuche – und auf Platz 3 Mosbach, vermutlich aus dem gleichen Grund. Es folgten die Fahrziele Adelsheim, Schefflenz, Bödigheim Schlierstadt, vereinzelt auch nach Amorbach, Bad Mergentheim, Möckmühl und Walldürn.

Die Anlässe sind vielfältig, jedoch sind Arzt- und Krankenhausbehandlungen/-besuche mit 230 Fahrten auf Platz 1, gefolgt von 167 Fahrten zu Physiotherapien, 37 Mal zum Einkaufen.

Maxi-Monika Thürl appellierte an die Anwesenden, den örtlichen Nahkauf gut zu frequentieren und nicht nur als Notnagel zu nutzen, denn davon könne sich kein Markt am Ort halten. Da man die örtliche Infrastruktur erhalten will, werden im Grundsatz keine Lebensmittel-Einkaufsfahrten außerhalb Seckachs angenommen, es sei denn, sie stehen in Verbindung mit einem Termin außerhalb oder der benötigte Artikel ist in Seckach nicht erhältlich. Besonders erfreulich nannte Maxi Thürl die Tatsache, dass das jetzt 41-köpfige Fahrerteam seit Bestehen des Fahrdienstes unfallfrei agiert habe. Des Weiteren freute sich die Arbeitskreissprecherin über das gute Image des Seckacher Fahrdienstes, was kenntlich sei durch die Tatsache, dass sie vielfach angefragt werde, das Modell in anderen Gemeinden vorzustellen, denn natürlich sei die Einrichtung ein Segen für alle, die sonst keine Möglichkeit mehr hätten, aus dem Haus zu kommen. Maxi Brenneis schloss sich den dankenden Worten an und machte die Fahrer darauf aufmerksam, dass sie ihre Fahrgäste darauf hinweisen, wie wichtig es aus versicherungstechnischen Gründen ist, dass alle Fahrten über die Zentrale angemeldet werden, bevor die jährliche Abrechnung mit den Fahrern zum Abschluss folgte. L.M.

