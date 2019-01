Zwei Verletzte

Seckach.Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten zwei Frauen bei einem Unfall am Samstag. Die 41-jährige Pkw-Lenkerin war kurz vor 6 Uhr auf der Schefflenzer Straße in Großeicholzheim unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn geriet ihr Opel Corsa am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Sowohl die 41-Jährige als auch ihre Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.01.2019