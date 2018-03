Zweiter Bauabschnitt kommt voran

Anzeige

Seckach.Wie von Seckachs Bauamtleiter Roland Bangert zu hören war, kommt der zweite Bauabschnitt der örtlichen Wasserversorgungskonzeption voran, was bedeutet, dass der Anschluss des Ortsteils Seckach an den neuen Hochbehälter „Talberg“ näher rückt.

So konnten aus den Aufträgen an die Firmen Zehe aus Burkardroth und Konrad Bau aus Lauda-Königshofen bereits vor Weihnachten Teilbereiche der Wasserleitungen in der Industriestraße und in der Waidachshofer Straße erneuert werden. Seit Anfang Februar sind auch die wesentlich anspruchsvolleren Streckenabschnitte von der Bahnhofstraße bis in den Hesselweg in Arbeit.

Während die Horizontalspülbohrung (unterirdische Verlegung von Leitungen, ohne dass ein Graben ausgehoben werden muss) vom Hesselweg unter der Heinrich-Magnani-Straße hindurch den Hang hinab bis zum Gemeindebauhof erstaunlich unkompliziert vonstatten ging, sahen sich die Arbeiter des Subunternehmers Krippner aus Kleinheubach im Bereich der Bahnlinie vor weit größere Herausforderungen gestellt.