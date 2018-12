Zweiter Hauptpreis wurde gezogen

Gerichtstetten/Seckach.Nachdem der Seckacher Förderkreis „Leben braucht Wasser“ mit seiner jährlichen Spendenlosaktion am ersten Adventswochenende auf dem Großeicholzheimer Weihnachtsmarkt gestartet war, ging die erfolgreiche Aktion bei leider nicht so gutem Wetter am zweiten Advent in Gerichtstetten weiter. Die Ziehung des zweiten von vier Hauptpreisen ergab die Losnummer 18490 und damit den Braun Elektro-Rasierer der Serie 9. Neben den vier Hauptpreisen sind weitere 82 wertvolle Preise im großen Gewinnelager von Bernhard Heilig, der mit seiner Spendenlosaktion am kommendendritten Adventswochenende von Freitag bis Sonntag auf dem Adelsheimer Weihnachtsmarkt vertreten sein wird. Die Gewinner können ihre Preise beim Förderkreis „Leben braucht Wasser“ nach telefonischer Absprache unter 06292/1515 abholen. L.M.

