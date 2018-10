Acht Stunden Busfahrt bis in die Niederlande

Die Badketballer von s.Oliver Würzburg treffen heute Abend um 20 Uhr im Fiba-Europe-Cup auf einen ungeschlagenen Gegner.

Sieben Pflichtspiele, sieben Siege: Vor der Partie am 3. Spieltag im Fiba-Europe-Cup (FEC) ist ZZ Leiden, der niederländische Gastgeber von s.Oliver Würzburg am Mittwoch, in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Am Dienstagvormittag ist der Würzburger Tross zur rund 560 Kilometer langen Busfahrt in den Norden der Provinz Südholland aufgebrochen, Sprungball in der 2000 Zuschauer fassenden „Vijf Meihal“ wird am Mittwoch um 20 Uhr sein (kostenfreier Livestream auf youtube.com/fiba).

Dreifacher Meister

Der dreifache holländische Meister ist der Gegner in der FEC-Gruppe A, der als letzter feststand: Erst eine Woche vor dem Start in den Wettbewerb endete die zweite Qualifikationsrunde, in der ZZ Leiden sich mit zwei Siegen und insgesamt 28 Punkten Differenz gegen den österreichischen Vertreter ece Bulls Kapfenberg durchsetzen konnte. Auch in den fünf folgenden Pflichtspielen ging die mit nur vier Importspielern besetzte Truppe von Headcoach Rolf Franke als Sieger vom Parkett: In der holländischen Ehrendivision sind die Leidener nach drei Spielen ebenso ungeschlagen wie im Fiba-Europe-Cup, wo sie sich bisher in Sakarya und zuhause gegen Oradea durchsetzen konnten.

Der Club aus der Universitätsstadt mit gut 123 000 Einwohnern, gelegen nahe der Küste zwischen Amsterdam und Den Haag, gewann zuletzt im Jahr 2013 die holländische Meisterschaft. In der vergangenen Saison schaffte Leiden es als Tabellendritter der regulären Saison erneut bis in die Finalserie, musste sich Meister Donar Groningen dann aber mit 0:4 geschlagen geben. Nach drei Spielzeiten in der EuroChallenge nahmen die Niederländer in der Premieren-Spielzeit 2015/2016 am Fiba-Europe-Cup teil, schieden aber nach der ersten Gruppenphase ohne Sieg aus.

Im aktuellen Power Ranking der Teams im Fiba-Europe-Cup sind die Niederländer trotz ihrer beiden Siege noch einen Platz hinter s.Oliver Würzburg (Rang acht) zu finden – wenn es nach Headcoach Denis Wucherer und seiner Mannschaft geht, soll das auch nach der Begegnung heute Abend so sein. Nach der Heimniederlage gegen Sakarya BSB in der Vorwoche liegen die Unterfranken in der Gruppe A hinter Leiden und den Türken derzeit auf Rang drei – nur die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die zweite Gruppenphase.

Schon Samstag geht’s weiter

s.Oliver Würzburg macht sich unmittelbar nach Spielende auf die Rückfahrt in die Heimat, schließlich steht bereits am Samstagabend mit dem Auswärtsspiel bei den MHP Riesen Ludwigsburg die nächste schwierige Aufgabe in der easyCredit BBL ins Haus. Im Fiba-Europe-Cup geht es am Mittwoch, 7. November, um 20 Uhr mit einem Heimspiel gegen den rumänischen Meister CSM CSU Oradea weiter, drei Tage später (Samstag, 10. November, 20.30 Uhr) sind die Basketball Löwen Braunschweig zum Liga-Duell in der s.Oliver Arena zu Gast. Tickets für beide Spiele gibt es im Vorverkauf im Online-Shop bei CTS Eventim. woe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018