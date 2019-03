An der Wolga wartet eine „harte Nuss“

Der Modus macht‘s möglich: Wenn die Basketballer von s.Oliver Würzburg am heutigen Aschermittwoch um 16 Uhr (deutscher Zeit) im Achtelfinale des Fiba-Europe Cup (FEC) bei Avtodor Saratov in Russland antreten, dann treffen zwei der besten Teams der bisherigen FEC-Saison aufeinander. Beide Clubs haben zehn ihrer bisherigen zwölf Spiele und ihre Gruppen sowohl in der Vor- als auch in der

