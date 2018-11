Auf den Druck die richtige Antwort finden

Im Fiba-Europe-Cup traf s.Oliver Würzburg im holländischen Leiden auf einen Gegner, der zuvor noch kein Pflichtspiel verloren hatte. Vor der nächsten schweren Aufgabe am 6. Spieltag der easyCredit BBL sind die Vorzeichen genau anders herum: Die MHP Riesen Ludwigsburg haben das Parkett inzwischen in wettbewerbsübergreifend acht Partien in Folge als Verlierer verlassen – das ist die längste Negativserie des Clubs seit dem Bundesliga-Aufstieg vor 16 Jahren. Sprungball in der MHP Arena ist am Samstag um 20.30 Uhr, das Spiel wird wie immer live auf telekomsport.de übertragen.

„Von Anfang an aggressiv sein“

„Wir müssen in Ludwigsburg von Anfang an aggressiv sein und dürfen nicht wieder lange brauchen, um uns auf die Spielweise des Gegners einzustellen. Sie haben in dieser Woche noch einen weiteren Ausländer dazu geholt, deshalb wissen wir noch gar nicht genau, wer bei ihnen spielen wird“, sagt Headcoach Denis Wucherer: „Wir müssen einfach bereit sein für ihre Intensität und den Druck, den sie ausüben. Gegen die aggressive Verteidigung müssen wir clever spielen und die Lösungen finden, die sich anbieten.“

s.Oliver Würzburg hat mit Brad Lösing und Florian Koch gleich zwei Spieler im Kader, die schon im System „Full Court Press“ von Riesen-Coach John Patrick gespielt haben. „Die aggressive Verteidigung von Ludwigsburg ist ziemlich einzigartig in der BBL. Sie schauen immer, wo sie den Gegner in seiner Offense stören kann. Brad und ich haben schon viel mit den Jungs gesprochen, um die darauf vorzubereiten“, so Koch: „Wir müssen wissen, dass der Druck kommt und physisch dagegen halten. Wir dürfen Ludwigsburg auch auf keinen Fall unterschätzen, gerade zuhause sind sie immer sehr stark.“ John Patrick hat auf die Krise reagiert: Mit Lamont Jones kam kürzlich ein BBL-erfahrener US-Amerikaner zurück, von dem die Schwaben sich nach der Saisonvorbereitung eigentlich bereits getrennt hatten. Vor wenigen Tagen hat Ludwigsburg außerdem den Litauer Donatas Sabeckis von Zalgiris Kaunas ausgeliehen – der 25-jährige Guard soll am Samstag sein Debüt im gelb-schwarz gestreiften Riesen-Trikot feiern. Nicht mehr dabei ist dagegen Center Bogdan Radosavljevic, der inzwischen für ratiopharm Ulm aufläuft

Kleinster Spieler bei Riesen

Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der Barockstädter ist Jamal Crawford: Der mit 1,68 Meter kleinste Spieler der Liga bekommt bei den Riesen die mit Abstand meisten Minuten und nutzt sie für 13.2 Punkte, 7 Korbvorlagen und 1,8 Ballgewinne pro Partie. Sieben weitere Spieler erzielen in der Liga zwischen acht und zehn Punkten pro Partie, darunter auch der ehemalige Würzburger Owen Klassen: Der Kanadier braucht bisher nur gut 15 Minuten auf dem Parkett, um 10,5 Punkte zu erzielen und 7,5 Rebounds zu holen. Der EuroLeague-erfahrene Center Trevor Mbakwe kommt auf exakt dieselben Werte, allerdings in 22 Minuten Spielzeit. Als Überraschung dürfen die guten Leistungen von Youngster Karim Jallow gelten, der in Ludwigsburg den Durchbruch geschafft hat: Der 21-Jährige erzielt 9,4 Punkte pro Spiel und trifft die Hälfte seiner Drei-Punkte-Würfe.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.11.2018