Auf den Spuren von Dirk Nowitzki

Große Chance für den deutschen Junioren-Nationalspieler Joshua Obiesie. Der Guard von s.Oliver Würzburg wurde als einer von nur drei Europäpern offiziell zum renommierten „Nike Hoop Summit“ in die USA eingeladen, wo sich die hoffnungsvollsten Talente der Basketball-Welt miteinander messen.

Bislang zehn BBL-Partien

Das gab amerikanische Basketball-Verband in einer Pressemitteilung bekannt. Der 18-jährige Obiesie, der vor etwas einem jahr mit der U18 des Deutschen Basketball-Bundes das renommierte Albert-schweitzer-Turnier in mannheim gewonnen hatte, war im November, ausgestattet mit einer Doppellizenz, zu s.Oliver Würzburg gewechselt. Bislang hat er in der BBL zehn Partien gespielt und dabei insgesamt 56 Punke erzielt. Auch Bundestrainer Hendrik Rödl beobachtete den Youngster bereits genauer und holte ihn für die Länderspiele im Februar in den Kader, strich den Teenager dann aber wieder, weshalb er weiter auf sein Länderspiel-Debüt wartet.

Nowitzki damals mit 33 Punkten

Nun darf sich Obiesie aber am 12. April beim „Hoop Summit“ in Portland beweisen, wenn Team USA auf Team World trifft. Auch für Dirk Nowitzki (1998) und Dennis Schröder (2013) war das Jugend-Spiel einst das große Sprungbrett für die spätere Karriere. Nowitzki hält dabei weiterhin den Punkterekord (33). Isaiah Hartenstein und Kostja Mushidi nahmen 2017 als letzte Deutsche am Spiel teil.

Ob Joshua Obiesie eventuell schon in diesem Sommer den Sprung in die NBA wagen möchte, scheint nach „Expertenmeinung“ noch völlig unklar. Die Chancen, dass er „gezogen“ werden könnte, stehen aber nicht schlecht. Der Sport-TV-Sender ESPN führt ihn im seinem „Mock Draft“ als Zweitrundenpick an Position 44, bei „The Athletic“ taucht er dagegen noch nicht unter den ersten 60 auf. sp/ba

