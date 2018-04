Ausgangssituation unverändert

Anzeige

Würzburg: Stuckey (16/3), Klassen (15), Taylor (13/1), Jackson-Cartwright (12/1), Benzing (7/1), hoffmann (5/1), Singler (4), Hammonds (3/1), Gaddy (2), Kratzer, Kovacevic.

Zuschauer: 3030.

Die Fraport Skyliners aus Frankfurt haben eine echgte Steilvorlage geliefert, doch die s.Oliver Baskets aus Würzburg haben sie im Kampf um den Einzug in die Playoffs nicht nutzen können.

Zunächst unterlagen die Hessen beim Tabellenzweiten Alba Berlin überraschend klar mit 69:106. Dennoch wurde es für Würzburg aber nichts mit dem erhofften Sprung auf Tabellenplatz acht. Beim den drittplatzierten MHP Riesen aus Ludwigsburg gab es für sie nach einer insgesamt ordentlichen Leistung nämlich eine 77:87-Niederlage.

„Natürlich haben wir von der klaren Niederlage der Frankfurter in Berlin gewusst, aber wir müssen halt in erster Linie unsere Hausaufgaben selbst erledigen. Und das hat heute leider nicht so funktioniert“, so Maurice Stuckey unmittelbar nach Spielschluss.

Durch die Niederlagen der beiden Hauptkonkurrenten im Kampf um Platz acht bleibt die Ausgangslage unverändert: Würzburg muss noch einen Sieg aufholen, um die Frankfurter in der Tabelle zu überflügeln. Die Frankfurter spielen am Sonntag zu Hause in Jena und am Maifeiertag in Oldenburg. Würzburg muss zunächst zum bereits abgestiegenen Team aus Tübingen und empfängt am letzten Spieltag am 1. Mai um 15 Uhr Bayreuth zum Frankenderby.

Die Partie in Ludwigsburg verlief über weite Strecken ausgeglichen. Würzburg hielt mit den Gastgebern, die in der Endabrechnung schon Platz drei sicher haben und in einer Woche im Final-Four der Champions League stehen, sehr gut mit. Die Entscheidung in der meist ausgeglichenen Partie fiel in der Schlussphase des dritten Viertels, als die Ludwigsburger innerhalb kurzer Zeit vom Zwischenstand 45:43 vorentscheidend auf 58:46 wegzogen. Die Unterfranken mühten sich in der Folge zwar redlich, diesen Rückstand entscheidend zu verringern, aber halt auch vergeblich.

Stimmen der Trainer

John Patrick (Headcoach MHP Riesen Ludwigsburg): „Ich bin sehr stolz darauf, wie wir heute auf zuletzt zwei mittelmäßige Leistungen reagiert haben. Das war heute ein Charaktertest, den wir bestanden haben. Würzburg hat alles gegeben, wir haben letztlich aber die wichtigen Würfe getroffen. In der ersten Hälfte hatten wir ein paar Probleme mit Klassen, im zweiten Durchgang haben wir da aber einen besseren Job gemacht und auch unsere Pressverteidigung hat nach dem Seitenwechsel Wirkung gezeigt.“

Dirk Bauermann (Headcoach s.Oliver Würzburg): „Glückwunsch an Ludwigsburg. Die MHP Riesen haben bislang wirklich eine großartige Saison gespielt. Ich denke, heute waren zwei Dinge entscheidend. Zum einen die hervorragende Leistung von Elgin Cook, den wir nie in den Griff bekommen haben und zum anderen die größere Tiefe und Athletik bei Ludwigsburg. Wir haben unsere Sache aber gut gemacht. Das war heute kein Beinbruch für uns. Ich bin davon überzeugt, dass wir hervorragende Chancen haben, mit Siegen in den letzten beiden Saisonspielen noch die Playoffs zu erreichen.“

