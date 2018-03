Banchi gibt Serienmeister neue Energie

Anzeige

Dass die Oberfranken am Donnerstag ein Heimspiel in der EuroLeague gegen Anadolu Efes Istanbul (Ergebnis: 88:79) bestritten haben, „ist für uns sicher kein Nachteil“, so Bauermann weiter. „Ob es ein Vorteil sein kann, wird sich am Samstag zeigen. Die Bamberger sind diesen Rhythmus gewohnt, und es war ein Spiel mehr für sie mit ihrem neuen Trainer.“

Für Leon Kratzer, der vor der Saison auf Leihbasis von Bamberg nach Würzburg wechselte, ist sein erstes Gastspiel in der Brose Arena eine ganz besondere Partie: „Ich habe die letzten sechs Jahre in Bamberg verbracht, habe natürlich sehr viele Kontakte dort und freue mich auf die vielen bekannten Gesichter“, sagt der 21-Jährige Center. „Ich kann das Spiel kaum erwarten.“

