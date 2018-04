„Baskets“ kommen den Playoffs Stück für Stück näher

Anzeige

Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg sind der Teilnahme an den Playoffs einen weiteren Schritt näher gekommen. Gegen das Team von Science Jena gab es am Donnerstag in der s.Oliver-Arena nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte einen letztlich verdienten 85:72-Erfolg. Mit 32:28-Zählern ist das Team von Headcoach Dirk Bauermann dem Tabellenachten, den Fraport Skyliners aus Frankfurt, noch näher auf die Pelle gerückt. Bester Baskets-Scorer war in dieser Saison erstmals E. J. Singler, der mit 20 Punkten einen persönlichen BBL-Bestwert aufstellte

Die erste große Überraschung gab es bereits vor Spielbeginn. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, Robin Benzing, stand auf dem Spielberichtsbogen und machte sich tatsächlich auch warm. Zum Einsatz kam er dann aber noch nicht. Vielleicht wollte Bauermann seinem Trainerkollegen Björn Harmsen ja auch nur einen Schreck einjagen.

In der ersten Hälfte haben die Würzburger nicht an ihre guten Leistungen der vergangenen Partien anknüpfen können. Der Ball lief bei weitem nicht so schnell wie zum Beispiel in Berlin oder in Oldenburg. Dazu kamen deutlich mehr individuelle Fehler als in den Vorwochen. Die Gäste um die Routiniers Jenkins, Weaver und Allen hatten so keinerlei Probleme, die Partie absolut offen zu gestalten.

Auch im dritten Viertel änderte sich zunächst nichts. Das Team von Coach Björn Harmsen hielt hartnäckig den Anschluss und ging in der 26. Minute nach längerer Zeit sogar wieder einmal in Führung: 51:52 lautete der Spielstand. Dieser Rückstand war dann wohl etwas wie ein „Hallo-Wach-Effekt“ für die Würzburger, die in den nächsten Minuten deutlich konzentrierter zu Werke gingen und schließlich mit einer Sieben-Punkte-Führung (63:56) ins letzte Spielviertel gingen.

Im Schlussabschnitt ließen die „Baskets“ aus Würzburg dann nichts mehr anbrennen. In der 36. Minute lagen sie das erste Mal in dieser Partie „zweistellig“ in Führung (74:63) und spielten dann Vorsprung locker „herunter.

