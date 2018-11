Berliner Rasselbande rüttelt am Thron

Die Ausgangspositionen könnten fast nicht unterschiedlicher sein. Während die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg von den ersten sieben Saisonpartien bereits fünf verloren haben, belastet das Negativkonto von Alba Berlin gerade einmal eine einzige Niederlage. Und das, obwohl die Hauptstädter derzeit von großem Verletzungspech geradezu gebeutelt sind. Zuletzt fehlte das gesamte Guard-Trio Peyton Siva, Martin Hermannsson und Nationalspieler Joshiko Saibou – und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie am heutigen Samstag um 20.30 Uhr auch in Würzburg nicht auf dem Parkett stehen werden.

Ausfälle gut kompensiert

Doch die Berliner haben in ihren eigenen Reihen eine „Rasselbande“ gefunden, die – zumindest bislang – den Ausfall der Stars hervorragend kompensiert hat: Das „Berliner Buben-Trio“ Bennet Hundt (20 Jahre), Jonas Mattisseck (19) und Stefan Peno (21) leistet momentan hervorragende Arbeit. Daneben gibt es weitere Stammkräfte bei den Berlinern, die noch sehr jung sind: Tim Schneider, der gerade erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen wurde, ist 21. Und Franz Wagner, der Bruder des deutschen NBA-Spielers Moritz Wagner von den Los Angeles Lakers, ist sogar erst 17.

Würzburgs Trainer Denis Wucherer ist voll des Lobes über die Arbeit, die die fast 72-jährige spanische Trainerlegende Aito Garcia Reneses in Berlin leistet. „Wenn alle gesund sind, dann dürfte Alba in dieser Saison der wohl einzige echte Konkurrent für den FC Bayern München sein. Die Mannschaft ist sehr tief besetzt und besitzt neben viel Erfahrung auch viel Basketball-Intelligenz. Die jungen Spieler sind richtig furchtlos und geben viel Gas.“

Wucherer selbst glaubt nicht, dass die Berliner Verletztenliste ein Vorteil für seine Mannschaft bedeutet: „Die Mannschaft von Alba hat so viel Qualität, dass sie es verkraften kann, wenn nun auf den kleinen Positionen zwei oder drei Spieler fehlen“.

Trotzdem glaubt er, dass das bisher recht unbeständig agierende neuformierte Würzburger Team nicht aussichtslos in die Partie gegen den Titel-Mitfavoriten geht: „Chancen gibt es immer. Manchmal sind sie klein, manchmal sind sie größer. Wir müssen mit viel Engagement und Leidenschaft spielen, denn man kann es sich auch erarbeiten, dass die Chance während eines Spieles plötzlich größer wird.“

Optimismus für die Partie gegen Berlin zieht er aus der zweiten Hälfte der Europe-Cup-Partie gegen ZZ Leiden. Diesen zweiten Durchgang hat seine Mannschaft mit 51:24 für sich entschieden. „Schön war es zu sehen, dass die Jungs in der zweiten Hälfte eine Reaktion gezeigt haben.“ Vergessen hat er aber keinesfalls die erste Spielhälfte. Die Spielweise seiner Mannschaft hier ist ihm äußerst sauer aufgestoßen. „Das war einfach von der Einstellung her nicht zu akzeptieren.“

Den Franken fehlt heute Abend voraussichtlich verletzungsbedingt Skyler Bowlin, so dass Badu Buck zu seinem ersten BBL-Einsatz kommen könnte. Der Guard hatte übrigens im Frühjahr die NBBL-Krone, also die Deutsche Jugendmeisterschaft, mit Alba Berlin geholt, damals an der Seite von Franz Wagner und Jonas Mattisseck, denen er heute unter Umständen gegenüber stehen wird.

Denis Wucherer würde bei einer weiteren Niederlage für sein Team keine Veranlassung sehen, die eigenen Saisonziele neu zu definieren. „Wegen einer Niederlage gegen Berlin müssen zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison keine Ziele neu definiert werden. Es stehen noch zu viele Spiele aus, um schon jetzt an den Kampf gegen den Abstieg zu denken. Nach der Länderspielpause haben wir mit Bremerhaven und Jena Gegner aus der unteren Tabellenregion. Danach wissen wir mehr.“

Trainingsfreie Phase

Die Länderspielpause werden auch die Würzburger Basketballspieler zu einer trainingsfreien Phase nutzen. „So vier oder fünf Tage während der Saison mal etwas wegzukommen vom Basketball und etwas frische Luft zu schnappen, das tut gut. Da bekommt man den Kopf frei. Außerdem ist nach den sechs Englischen Wochen es mal an der Zeit, um ein bisschen zu regenerieren“, erklärte Wucherer gegenüber den Fränkischen Nachrichten

