„Bin glücklich, ihn im Team zu haben“

Max Ugrai, Würzburger Basketball-Eigengewächs in Diensten von ratiopharm Ulm, wirkte nach Spielschluss richtig gelöst. Kein Wunder, hatte doch sein Team eine richtig starke Leistung aufs Würzburger Parkett „gezaubert“ und deshalb auch hochverdient gewonnen.

„Ich muss zugeben, dass wir es uns heute nicht so leicht vorgestellt haben. Schließlich hatten wir zuletzt zwei Mal verloren und überhaupt nicht gut gespielt“, erklärte der 23-jährige Heckfelder unmittelbar nach Spielschluss gegenüber den Fränkischen Nachrichten. „Heute sind wir aber gut ins Spiel gekommen, haben viele Würfe bekommen und viele davon auch getroffen. damit haben wir es den Würzburgern sehr schwer gemacht – und sie dann haben kein Gegenmittel gefunden.“

An seiner eigenen Leistung übte er zumindest ein bisschen Kritik: „Nur wenn ich den einen oder anderen Dreier reingeschmissen hätte, wäre ich wirklich zufrieden gewesen. Aber im Vordergrund stand heute der Sieg. Dass wir tatsächlich gewonnen haben, ist jetzt keine Genugtuung, sondern für mich persönlich ein sehr schönes Erlebnis.“

Voll des Lobes über die Entwicklung von Max Ugrai ist sein Ulmer Trainer Thorsten Leibenath. „Ich bin sehr glücklich, ihn in unserem Team zu haben. Mit ihm ist uns eine sehr gute Verpflichtung gelungen.“

Besonders gefällt Leibenath die mannschaftsdienliche Spielweise von Max Ugrai. „Er ist jetzt kein Spieler, der in jeder Partie 15 Punkte macht, aber er ist einer, der dem Team hilft – und zwar im besten Sinne des Wortes.“ Mit seiner guten Dreier-Quote in dieser Saison (Anm. der Red.: 43,9 Prozent in der laufenden Saison) könne Ugrai in der einen oder anderen Partie durchaus zum X-Faktor werden. „Da ist er eine unglaubliche Waffe.“

In den Ulmer Mannschaftsbus ist Max Ugrai nach dem Spiel nicht gestiegen. Weil Länderspielpause ist, blieb er gleich in der „alten Heimat“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019