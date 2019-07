Bronze für Joshua Obiesie

Nach der Schlusssirene kannte der Jubel keine Grenzen: Ein Jahr nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der U20-Heim-EM in Chemnitz hat das Team von Headcoach Alan Ibrahimagic sich erneut einen Traum erfüllt. Durch ein 73:65 im „kleinen“ Finale gegen Frankreich gab es bei der EM in Israel mit Bronze erneut eine Medaille.

„Ich bin überwältigt. Das gesamte U20-Team kann sehr stolz auf die Bronzemedaille sein, das ist ein riesiger Erfolg. Ganz Basketball-Deutschland hat auf die U20-EM geguckt. Nie war die Begeisterung so groß. Ich freue mich sehr über diese positive Entwicklung“, so Armin Andres, Vize-Präsident des Deutschen Basketball-Bundes.

Dem deutschen Kader angehört hat bei der EM in Israel auch Joshua Obiesie von s.Oliver Würzburg. Der 19-jährige Point Guard, der seit vergangenen November beim unterfränkischen Bundesligisten unter Vertrag steht, kam in allen sieben Partien der deutschen U20 bei der EM in Israel zum Einsatz. Pro Partie stand er durchschnittlich 19,8 Minuten auf dem Parkett (insgesamt 138 Minuten) und warf sieben Punkte (insgesamt 49/davon 5 Dreier).

Holpriger Start

Nach den Gruppenspielen hatte es noch gar nicht nach einer Medaille ausgesehen, denn das DBB-Team hatte von seinen ersten drei Partien gleich zwei verloren. Dem klaren 92:66 gegen Lettland folgte ein 69:80 gegen Kroatien und ein 66:78 gegen Spanien. Das bedeutete lediglich Platz drei in der Vorrundengruppe. Im Achtelfinale gegen Griechenland gab es dann ein vor allem in der Höhe fast schon sensationelles 82:54. Im Viertelfinale gab es dann ein 81:56 gegen Großbritannien. Erneut war dann allerdings Spanien eine Nummer zu groß für das DBB-Team. 62:80 lautete dieses Mal der Endstand. Doch gegen Frankreich wurde schließlich die Medaille „eingetütet“.

„Da kann ich mich gerne dran gewöhnen, dass unsere Nachwuchs-Nationalmannschaften mit Medaillen von den Europameisterschaften zurückkehren“, scherzte nach dem Turnier DBB-Präsident Ingo Weiss.

„Das ist ein großartiger Erfolg, der die gute Arbeit im Nachwuchsbereich erneut bestätigt hat. Ich freue mich sehr für die Spieler, von denen man einige sicher schon bald bei der A-Nationalmannschaft sehen wird“, sagte Herren-Bundestrainer Henrik Rödl.

„Das haben sich die Jungs verdient. Wir haben alles gegeben und die ersehnte Medaille gewonnen. Gegen Frankreich war wieder einmal unsere Defense entscheidend. Das hatten wir uns nach der Vorrunde vorgenommen, in der wir nicht so gut verteidigt haben. Ich freue mich besonders, dass alle Spieler an diesem schönen Erfolg beteiligt waren, jeder hat seinen Beitrag geleistet“, so Bundestrainer Ibrahimagic. ptt/dbb

