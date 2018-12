Bundestrainer hat ein echtes Luxusproblem

Deutschland – Estland 87:70

(21:19, 20:8, 20:12, 26:31)

Deutschland: Thiemann (16 Punkte/davon 1 Dreier), Seiferth (14), Giffey (13/1), Jallow (11/1), Doreth (9/2), Krämer (7/1), Akpinar (6/1), Tadda (4), S. M. Theis (4), Schneider (3/1), Herkenhoff, Obst. Estland: Vene (18/2), Veidemann (13/1), Sokk (9/1) Kitsing (8), Kangur (7/1), Paasoja (5/1), Kullamae (4), Joesaar (2), Talts (2), Kajupank (2), Treier, Hermet. Zuschauer: 3491 (in Ludwigsburg).

Auf der Suche nach dem perfekten WM-Kader wartet noch viel Arbeit auf Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl. „Ich gucke mir unglaublich viele Spiele an, um zu sehen, wer reinpasst“, sagte der Bundestrainer nach dem 87:70 (41:27) der deutschen Basketballer gegen Estland. Nach dem letzten Länderspiel des Jahres am Montagabend in Ludwigsburg und neun Monate vor der Endrunde in China ist der Kampf um die zwölf Plätze in der Mannschaft in vollem Gang. Rödl weiß schon jetzt: „Es wird auf allen Positionen viel Konkurrenz geben.“ Ein echtes Luxusproblem.

Schröder als Anführer

Mindestens 25 Spieler kommen aktuell für die Reise zum Turnier vom 31. August bis 15. September 2019 in Frage. Dass Dennis Schröder nach der erfolgreichen Qualifikation der Anführer sein wird, scheint klar. Der NBA-Star der Oklahoma City Thunder will unbedingt an der Endrunde teilnehmen – und denkt sogar noch weiter. „Wir haben auf jeden Fall das Team dafür, irgendwann mal eine Medaille zu holen“, sagte der 25-Jährige unlängst. Und auch die Olympischen Spiele 2020 in Tokio hat er im Blick. „Das sollte das Ziel von allen sein.“

Das sieht Bundestrainer Rödl ähnlich, spricht aber nicht von Medaillen, sondern sagt: „Das ganz große Ziel ist, diese Generation so weit zu führen, wie es geht. Da spielt auch Olympia eine Rolle.“ Dafür braucht er die NBA-Spieler, die er aber ohnehin gar nicht mehr überzeugen muss: „Alle identifizieren sich mit uns und freuen sich auch, wieder zur Verfügung zu stehen, wenn es möglich ist.“

Sieben deutsche Profis spielen in der besten Liga der Welt, sechs von ihnen sind WM-Kandidaten. Einzig Dirk Nowitzki wird nach seinem Rücktritt aus der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds 2015 sicher nicht in Asien dabei sein. Schröder, Daniel Theis (Boston Celtics), Maximilian Kleber (Dallas Mavericks), Moritz Wagner, Isaac Bonga (beide Los Angeles Lakers) und Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) wollen das schon. Ob sie es dürfen, ist eine andere Frage.

Ganz alleine kann Rödl nicht entscheiden, wer das Nationaltrikot überstreift. Die NBA-Clubs müssen die Spieler freigeben, mitunter ist das schwierig und mit hohen Versicherungssummen verbunden. Doch auch auf europäischem Top-Niveau gibt es längst Alternativen. Rödl steht vor einem schwierigen Prozess und hat von Supertalenten wie Wagner bis gestandenen Profis wie Kapitän Robin Benzing so viele Optionen wie keiner seiner Vorgänger. „Wir haben uns mit einem Großkader qualifiziert, haben in eintausend Formationen gespielt“, sagt Rödl.

Da die WM-Qualifikation in sogenannten Fenstern auch während der Saison stattfindet, wechselte das Personal seit Herbst 2017 ständig. Während die NBA-Stars im Sommer spielen durften, erhielten sie nun keine Freigabe mehr. Das ständige Rotieren sei zwar durchaus positiv, weil so viele Spieler getestet werden konnten, meinte Rödl, doch es habe auch einen großen Nachteil: Das Team, das zur WM fährt, wird wohl selten gemeinsam auf dem Parkett gestanden haben.

Rödl im Januar in den USA

Im Januar reist Rödl in die USA, um sich dort wieder mit Schröder und Co. zu treffen. Bereits im Oktober besuchte er unter anderem den Point Guard und Hartenstein. „Der Austausch mit den NBA-Spielern ist sehr gut, wir haben sehr regen Kontakt», sagte Rödl. Doch auch zum Qualifikations-Abschluss im Februar wird keiner von ihnen spielen.“

Deutschland muss unter anderem noch am 24. Februar gegen Israel und Griechenland ran, dabei geht es um den Gruppensieg, der unter Umständen leichtere Gegner bei der WM-Auslosung im März verspricht. Da die Griechen am Montag in Serbien verloren, liegen sie mit der DBB-Auswahl wieder gleichauf an der Spitze. Beide Teams haben eine Bilanz von jeweils neun Siegen und einer Niederlage. dpa

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.12.2018