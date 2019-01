Chance aufs Achtelfinale

Die Ausgangslage ist klar: Holt s.Oliver Würzburg am vierten Spieltag der Gruppe I des Fiba-Europe-Cup den vierten Sieg, dann bedeutet das die frühzeitige Qualifikation für das Playoff-Achtelfinale. Der Würzburger Tross ist gestern Vormittag Richtung Kosovo aufgebrochen – heute um 19 Uhr treten die Unterfranken bei Z Mobile Prishtina an. Das Spiel im „Pallati i Rinise dhe Sporteve“ in der kosovarischen Hauptstadt wird wie immer live und kostenfrei auf dem Youtube-Kanal der Fiba zu sehen sein.

Das Hinspiel im Dezember wurde nach einer ausgeglichenen Partie in den ersten rund 25 Minuten am Ende doch noch eine klare Angelegenheit: s.Oliver Würzburg setzte sich in der s.Oliver Arena mit 95:77 durch, gleich sechs Spieler punkteten zweistellig.

Das ist für Headcoach Denis Wucherer und sein Team aber kein Grund, den amtierenden Vizemeister und ungeschlagenen Tabellenführer des Kosovo zu unterschätzen: Z Mobile Prishtina hat seit 2002 zwölf nationale Titel, fünfmal den Pokal und zweimal die Balkan-Liga gewonnen und in dieser Saison im Fiba-Europe-Cup (FEC) nur eins der bisher insgesamt vier Heimspiele verloren. Zum Team des bosnischen Cheftrainers Damir Mulaomerovic gehören mit Demario Mayfield, Kyan Anderson, Divine Myles und Neuzugang Muhammed Bashir Ahmed vier US-Amerikaner. Topscorer im FEC ist nach wie vor Nationalspieler Dardan Berisha, der auf 17,7 Punkte pro Spiel kommt. pw

