Coburg deutlich geschlagen

TG Würzburg – BBC Coburg 69:56

Würzburg: Sienko, Leonhardt, Weitzel, Albus, Buschbeck, Hadenfeldt, Stechmann, Fischer, Böhmer.

Der BBC Coburg bleibt ein gern gesehener Gast in der Würzburger Feggrube: Zum Auftakt der neuen Saison in der ProB Süd holte die TG s.Oliver Würzburg am Samstag mit 69:56 (41:26) ihren dritten Heimsieg in Serie gegen die Oberfranken. Der US-Amerikaner Dexter Sienko feierte dabei mit einem Double-Double (17 Punkte / 16 Rebounds) einen gelungenen Einstand im TG-Trikot.

„Es war ein richtig gutes Spiel für mich, Wir wollten von Anfang mit viel Energie spielen, das hat auch gut funktioniert“, sagte der 22 Jahre alte Europa-Rookie: „Und für unser erstes Spiel haben wir phasenweise schon sehr gut zusammengespielt.“ Sienko war es auch, der mir einem Dreier zur 3:2-Führung in der 2. Minute die ersten Würzburger Punkte der neuen Saison erzielte.

Bis zum Ende des ersten Viertels gelang es den Gästen aus Oberfranken, die Partie im wie immer beim Frankenderby sehr gut besuchten TGW-Sportzentrum Feggrube ausgeglichen zu gestalten, danach übernahmen für längere Zeit die Gastgeber das Kommando: Die drei Youngster Tilman Buschbeck, Fynn Fischer und Nils Leonhardt erzielten die Punkte bei einem 7:0-Lauf zum Start des zweiten Abschnitts, der den Unterfranken die erste deutlichere Führung bescherte (22:16, 12: Minute). In diesem Stil ging es weiter bis zur Pause: Den Gästen fiel gegen die aggressive Würzburger Verteidigung wenig ein, während auf Gastgeber-Seite eine gelungene Offensivaktion nach der anderen folgte. Bis zum Seitenwechsel hatten Julian Albus und Co. ihren Vorsprung auf 15 Punkte ausgebaut, Und nachdem der Kapitän persönlich den Abstand in der 22. Minute mit einem Dreier auf sogar zwanzig Punkte geschraubt hatte (46:26), war die Messe für die Gäste gelesen. Zwar kamen die Coburger anschließend wieder besser ins Spiel, ernsthaft gefährden konnten sie den Würzburger Auftaktsieg aber nicht mehr.

Kein Wunder, dass TG-Trainer Eric Detlev trotz vieler Fehler im Spiel insgesamt zufrieden war: „Es kommt immer darauf an, wie man mit seinen Fehlern umgeht. Wir haben heute guten Basketball gespielt, mit viel Energie und auch viel besser als in der Vorbereitung.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.09.2018