„Da haben wir noch was gut zu machen“

Cliff Hammonds (rechts, hier gegen Göttingens Dominic Lockhart) gehörte am Freitag zu den treffsichersten Spielern von s.Oliver Würzburg. © Heiko Becker

Dank einer geschlossenen Teamleistung hat s.Oliver Würzburg am 21. Spieltag der „easyCredit BBL“ den siebten Heimsieg eingefahren und bleibt weiter dran an den Playoff-Plätzen (wir berichteten). Beim auch in der Höhe verdienten 95:82-Sieg trafen fünf Würzburger Spieler zweistellig, allen voran Cliff Hammonds und Robin Benzing mit jeweils 16 Punkten. Top-Scorer war Göttingens Brion Rush mit 23

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1937 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.02.2018