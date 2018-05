„Der beste Neunte aller Zeiten“

Anzeige

s.Oliver Würzburg – medi Bayreuth 82:68 (26:16, 22:12, 22:15, 14:25)

Würzburg: Kovacevic (14 Punkte/davon 3 Dreier), Taylor (12), Benzing (10/1), Stuckey (10/2), Singler (8/2), Gaddy (8/1), Klassen (8), Hammonds (7/1), Hoffmann (3/1), Kratzer (2). Bayreuth: Doreth (16/4), Marei (14), Linhart (13/1), York (8/2), Seyferth (8), Cox (3/1), Robinson (2), Amaize (2), Wachalski (2). Zuschauer: 3140 (ausverkauft).

Es waren skurrile Szenen, die sich in der altehrwürdigen Würzburger „Turnhölle“ abspielten. Die eigene Mannschaft zeigt ihr vielleicht bestes Saisonspiel, nimmt mit medi Bayreuth einen Playoff-Teilnehmer nach allen Regeln der Kunst förmlich auseinander – und bei Auszeiten ist es auf einen Schlag still in der Halle. Die Köpfe der Zuschauer gingen bei fast jeder Spielunterbrechung wie auf Kommando nach unten. Alle blickten auf ihre Smartphones – und was sie sahen, sorgte für fast schon frustrierende Ernüchterung. Die Fraport Skyliners aus Frankfurt, der Hauptkonkurrent der Würzburger im Kampf um den achten und damit letzten Playoffplatz, landete bei den favorisierten EWE Baskets in Oldenburg einen so sicherlich nicht erwarteten Start-Ziel-Sieg. 90:74 hieß es am Ende für die Hessen – und der Würzburger Traum von den Playoffs war ausgeträumt. Für viele Fans war dies sogar ein böses Erwachen, denn die meisten waren sich absolut sicher, dass ihre Mannschaft das Kind schon schaukeln würde.