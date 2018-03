Der Kampf um die Playoffs spitzt sich zu

Anzeige

Mit dem Erfolg über Erfurt haben sich die Würzburger in der Tabelle auf den neunten Platz verbessert. Überholt haben sie ausgerechnet den fränkischen Rivalen Brose Bamberg, der nach der vierten Niederlage in Serie auf den zehnten Rang abgerutscht ist. Dem amtierenden Deutschen Meister droht nun sogar das Verpassen der Playoffs, weshalb im erfolgsverwöhnten „Freak City“, wie die Basketball-verrückten Fans ihre Stadt selbst nennen, nun natürlich der Baum brennt. Bambergs Trainer Andrea Trinchieri ließ nach der peinlichen 68:85-Niederlage seines Teams bei Science Jena kaum ein gutes Haar an der Leistung seiner Spieler: „Wir sahen im Verlauf des Spiels wirklich schlimm aus, haben uns ohne Energie und Selbstvertrauen präsentiert. Unser Team war in vielen Situationen überfordert und nicht wirklich bereit für dieses Spiel. Die Leistung meines Teams war den Fans, den Coaches, Physios und Docs gegenüber an Respektlosigkeit nicht zu überbieten.“

Spannung nach Länderspielpause

Nach den Ergebnissen der letzten Wochen hat sich das Rennen um die begehrten Playoff-Plätze der BBL immer weiter zugespitzt. In der Tabelle sind die Teams auf den Plätzen fünf bis elf gerade einmal durch zwei Siege voneinander entfernt: Bonn und Oldenburg haben bislang 13 Saisonsiege, Ulm, Frankfurt und Würzburg deren zwölf und Bamberg und Gießen je elf. Sogar Braunschweig hat noch Außenseiterchancen. Die nächsten Wochen versprechen in der Basketball-Bundesliga also noch viel Spannung. Zunächst aber steht eine Länderspielpause an. Für s.Oliver Würzburg geht es dann am Sonntag, 4. März, um 15 Uhr mit einer ganz brisanten Partie weiter, denn sie müssen als Tabellenneunter beim -achten in Frankfurt antreten. Da geht es nicht nur um den Sieg, sondern um den direkten Vergleich, der nun immer wichtiger wird. Würzburg hat das Hinspiel mit 81:64 gewonnen. ptt

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.02.2018