Der „Sniper“ bleibt

s.Oliver Würzburg setzt auf Kontinuität im Kader: Aufbauspieler Jordan Hulls hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2020/2021 verlängert. „Unabhängig vom sportlichen Erfolg werden wir bei unserem Trainerstab und dem spielenden Personal nichts unversucht lassen, um mehr Kontinuität hinein zu bekommen. Die Weiterverpflichtung von Jordan Hulls bedeutet, dass unser Headcoach Denis Wucherer in der kommenden Saison mit dem Kern unserer erfolgreichen Mannschaft weiterarbeiten kann“, sagt Geschäftsführer Steffen Liebler.

Der zweifache Familienvater Jordan Hulls – Anfang März kam in Würzburg sein zweiter Sohn Leo zur Welt – wechselte vergangenen Sommer nach zwei Jahren bei den Eisbären Bremerhaven zu s.Oliver Würzburg. Der 29 Jahre alte „Sniper aus Indiana“ kommt grundsätzlich als sechster Mann von der Bank und ist sowohl in der easyCredit-BBL (12,9 Punkte pro Spiel), als auch im Fiba-Europe-Cup (14,8 Punkte) Topscorer im Team von Headcoach Denis Wucherer. „Es ist bisher eine großartige Saison für uns. Jetzt haben wir eine große Chance auf den Fiba-Europe-Cup und auch noch auf die Playoffs in der BBL“, sagt der 1,80 Meter große US-Amerikaner.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019