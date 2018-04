Der Traum von den Playoffs darf weiter geträumt werden

Anzeige

Bonn: Zubcic (17/2), Mayo (14/3), Bartolo (13/1), DiLeo (6/2), Klein (6/2), Curry (6/1), Djurisic (5), Hill (5/1), Gamble (4), Breunig (2).

Zuschauer: 3100

Basketball gegen Tatort: Zu ungewohnter Zeit musste das Bundesliga-Team von s.Oliver Würzburg Am Sonntag Abend aufs Parkett. Doch keiner der 3100 Zuschauer musste sein Kommen bereuen, denn sie erlebten einen wirklichen sportlichen Krimi auf hohem Niveau – und das mit einem guten Ausgang für die Würzburger. Nach einer packenden Partie setzten sich die Gastgeber am Ende mit 80:78 durch und dürfen nun weiter von den Playoffs träumen.

Vor Spielbeginn hatte allerdings eine „schlechte“ Nachricht aus der BBL die „Baskets“-Fans erreicht. Die Frapoert Skyliners aus Frankfurt, derzeit der größte Konkurrent der Würzburger im Kampf um den achten Tabellenplatz, hatten den Deutschen Meister Brose Bamberg verhältnismäßig deutlich besiegt. Da die fränkische Schützenhilfe ausgeblieben war, mussten die Würzburger ihre Partie gegen die Telekom Baskets aus Bonn unbedingt gewinnen, was sie schließlich auf Taten.

Personell gab es für Würzburg eine gute Nachricht: 5:42 Minuten waren gespielt, als Robin Benzing nach ziemlich genau einmonatiger Verletzungspause erstmals wieder das Parkett betrat. An ihm hatte sich zuletzt allerdings die Meinung der Fans gespalten. Viele waren der Ansicht, dass ohne ihn das Spiel der Würzburger viel schwerer auszurechnen sei als mit ihm. Andere dagegen hielten mit ihrer Meinungnicht hinterm Berg, dass ein Spieler von der Qualität Benzings jeder BBL-Mannschaft seinen Stempel aufdrückenkönne und er deshalb eminent wichtig für die Unterfranken sei..

Würzburg hatte gut begonnen, Bonn allerdings auch. Während die Unterfranken in der Anfangsphase den Weg unter den Korb suchten und dort häufig Center Owen Klassen fanden, zeigten die Bonner in der Anfangsphase, warum sie eines der besten „Drei-Punkt“-Teams der Liga sind. Und sie hatten mit ihrer Spielweise Erfolg. In der 15. Minute war beim Stand von 22:32 der Gästevorsprung erstmals auf einen zweistelligen Wert angewachsen.

Doch Würzburg ließ sich nicht abschrecken, im Gegenteil: Nur drei Minuten später sorgte E. J. Singler, der von Spiel zu Spiel besser wird, mit einem Dreier für die 37:35-Führung der Gastgeber. Zum Ende der ersten Hälfte führten die Gäste zwar mit 39:41, der Spieler der ersten Hälfte stand aber definitiv in den Reihen der Gastgeber. Owen Klassen hatte in den ersten 20 Minuten bereits 19 Punkte erzielt. Damit hatte er seinen persönlichen BBL-Rekord, den er noch zu seiner Hagener Zeit aufgestellt hatte, in nur einem „halben Spiel“ verbessert.

Im dritten Viertel setzte sich das spannende Kopf-an-Kopf-Rennen fort. In den letzten anderthalb Minuten díeses Spielabschnittes setzten sich die Würzburg etwas ab und gingen mit einer 62:55-Führung in den Schlussabschnitt.

Doch die Rheinländer kamen sofort wieder heran. Beim 64:64 hatten sie in der 33. Minute wieder den Gleichstand hergestellt. Es war der Beginn einer packenden Schlussphase in einem rasanten Spiel. Die altehrwürdige „Turnhölle“ glich einem Hexenkessel. Die Fans verwandelten die Halle in ein wahres Tollhaus und machten dabei Appetit auf die Playoffs.

