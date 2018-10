Die dritte Chance, erfolgreich in einen Wettbewerb zu starten

Mit zwei Niederlagen (gegen Bamberg und in Göttingen) in die neue Saison der easyCredit-Basketball-Bundesliga (BBL) gestartet; dazu noch in der ersten Runde des Pokals ausgeschieden: Für die mit vielen Vorschusslorbeeren versehenen Korbjäger von s.Oliver Würzburg läuft er derzeit noch lange nicht rund. Am morgigen Mittwoch startet das Team des neuen Headcoachs Denis Wucherer nun in seinen dritten Wettbewerb: Um 18 Uhr beginnt beim aktuellen rumänischen CSM CSU Orada das erste Europe-Cup-Spiel mit Würzburger Beteiligung seit 2012. Und da hat das Team also noch einmal die Möglichkeit, erfolgreich in einen Wettbewerb einzusteigen.

Viele Vereine fürchten sich etwas vor den internationalen Pokalspielen. Schließlich sind weite Reisen in aller Regel alles andere als ein Kinderspiel, vor allem für Basketballer, die „on tour“ wegen ihrer Körpergröße häufig vor großen Herausforderungen stehen. Doch in Würzburg hat man sich „freiwillig“ der Herausforderung gestellt. „Schon bei den Vertragsverhandlungen vor der Saison war es für viele unserer Neuzugänge ausschlaggebend, dass wir international am Start sind. Sonst wären sie vielleicht gar nicht gekommen“, hat Coach Wucherer kürzlich verlauten lassen. Und auch für ihn ist die „Zusatzbelastung“ eher eine willkommende Abwechslung: „Wir haben in den letzten acht Wochen sehr viel trainiert. Jetzt wird es Zeit, dass die Jungs auch auf dem Parkett zeigen können, was in ihnen steckt. Und zwar je öfter, desto besser.“

Wie anstrengend aber so ein internationaler Cup-Wettbewerb sein kann, verdeutlicht ein Blick auf den engen Terminplan, den Basketballer haben. Nur etwa 50 Stunden nach dem Sprungball in Orada müssen die Basketballer schon wieder ran, und zwar in eigener Halle in der BBL-Bundesliga: Die mittlerweile eminent wichtige Partie gegen die Gießen 46ers beginnt am Freitag um 20.30 Uhr in der s.Oliver-Arena. „Aus diesem Grund ist klar, dass in Rumänien vermutlich alle Akteure viel Spielzeit bekommen werden, da wir viel rotieren müssen und auch wollen“, so Denis Wucherer.

Vor den Reisestrapazen hat Wucherer keine Angst, im Gegenteil: „Es ist immer ein Erlebnis, mit einer Basketball-Mannschaft zu reisen. Aber wir freuen uns darauf. Es ist ja auch so etwas wie eine Team-Building-Maßnahme, wenn du in Bukarest zum Beispiel fünf Stunden miteinander auf dem Flughafen verbringen musst.“ Auch das Fliegen selbst sei immer wieder eine große Herausforderung. „Natürlich haben wir den Antrag gestellt, dass zumindest alle unsere großen Spieler einen Sitz in den Reihen mit Notausgängen bekommen. Aber nicht in allen Fliegern bedeutete das auch etwas mehr Platz. Wir lassen uns halt überraschen.“

Reisetage sind natürlich immer sehr anstrengend, egal wie groß man ist. Für die Würzburger Basketballer beginnt der Rumänien-Trip am heutigen Dienstag um 7.15 Uhr mit der Fahrt zum Flughafen. „In Orada kommen wir gegen 19.30 Uhr an. Dann geht es direkt in die Halle, um dort auf die Körbe zu werfen. Schließlich müssen wir die Strapazen des Reisetages schnellstmöglich aus den Beinen bekommen“, so Denis Wucherer. Am nächsten Vormittag gibt es dann noch einmal ein Training. Danach heißt es: Kräfte sammeln für die schwierige Aufgabe am Abend.

Am Donnerstag, dem Tag nach dem Spiel, sieht es dann ähnlich aus. „Dann steht uns der nächste lange Reisetag bevor, mit vier oder fünf Stunden Zwischenaufenthalt in Bukarest. Auch hier kommen wir erst wieder am Abend zurück, und dennoch geht es sofort wieder in die Halle, um sich gleich auf das BBL-Spiel gegen Gießen vorzubereiten. Für uns heißt das: Die nächsten Tage werden lang, anstrengend und hoffentlich auch erfolgreich.“

Ob sie in der Tat auch erfolgreich werden, hängt viel vom Defensivverhalten seiner Mannschaft ab. In den bisherigen Begegnungen lag hier ganz eindeutig der Schwachpunkt. Interessant wird auch sein, ob sich die beiden Neuzugänge Perry Ellis und Xavier Cooks langsam mit der „europäischen Spielweise“ anfreunden können. Bisher hatten sie in diesem Bereich größere Probleme.

