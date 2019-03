„Die Motivation kann nicht höher sein“

Denis Wucherer, Trainer der Basketballer von s.Oliver Würzburg, bezeichnete die Terminansetzung kürzlich als „suboptimal“: Nur 48 Stunden nach dem Bundesliga-Spiel gegen Tabellenführer FC Bayern München muss sein Team heute um 19 Uhr schon wieder in der s.Oliver-arena ran. Und das nicht bei irgendeinen „Wald und Wiesen“-Spiel, sondern im Viertelfinale des Fiba-Europe-Cups. Gegen den dänischen Meister Bakken Bears müssen die Würzburger dabei einen Ein-Punkt-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Die „Bären“ aus Aarhus hatten vor Wochenfrist in eigener Halle knapp mit 76:75 gewonnen.

Einige waren gut, aber nicht alle

Wegen der besonderen Terminkonstellation hielt sich Denis Wucherer nach Spielschluss gar nicht mit einer großen Analyse der Niederlage gegen Bayern auf. Lediglich ein paar „Pflichtsätze“ gab er bei der Pressekonferenz von sich: „Um gegen München eine Chance zu haben, musst du auf allen Positionen an die Leistungsgrenze kommen. Das haben wir am Montag jedoch nicht geschafft. Einige Spieler waren zwar so gut, dass es möglich gewesen wäre, aber leider nicht alle.“

Die Würzburger Leistung gegen die Bayern war insgesamt dennoch in Ordnung. Man darf nicht vergessen, dass der Gegner wirklich zur absoluten europäischen Spitzenklasse gehört. Für Wucherer war das Spiel jedoch praktisch schon mit der Schlusssirene Vergangenheit: „Wir haben am Mittwoch das bisher wichtigste Spiel unserer Saison im Europe-Cup. Da müssen wir mit ähnlich viel Energie spielen wie gegen die Bayern, um wirklich eine Chance zu haben und ins Halbfinale einzuziehen.“

Viel Ruhe verordnete Wucherer deshalb seinen Spielern. Schwerstarbeit wartete gestern deshalb nur auf die physiotherapeutischen Abteilung. „Auch unser Fitnesscoach muss bis zum Spiel gute Arbeit leisten.“ Einige der Würzburger Spieler würden sich in Anbetracht aktuellen des Mammut-Programmes bereits im „roten Bereich“ bewegen. „Und das schon seit Wochen“.

Hoffnung auf Fan-Unterstützung

Wenn man konditionell „auf dem Zahnfleisch“ geht, dann kann natürlich die Unterstützung der Fans auf den Rängen helfen. Bisher war in Würzburg die Publikumsresonanz im Europe-Cup deutlich geringer als in der Bundesliga, was natürlich auch an den Spiel-Terminen unter der Woche liegt. Obwohl es sonst gar nicht seine Art ist, rührt Wucherer vor dem heutigen Rückspiel nun die Werbetrommel in eigener Sache. „Ich hoffe, dass die Motivation bei den Zuschauern auch so hoch ist wie bei der Mannschaft, denn sie müssen zahlreiche Kommen, um uns lautstark auf unserem Weg ins Halbfinale zu unterstützen. Wir werden heute wieder an unsere Grenzen gehen müssen.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019