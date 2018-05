„Die Würzburger meinen es mit Förderung ernst“

Anzeige

Job schon angetreten

„Die Verantwortlichen in Würzburg haben mich schnell davon überzeugt, dass sie es mit der Förderung und Entwicklung deutscher Nachwuchsspieler, die nicht in der ProB aufhören soll, ernst meinen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Denis Wucherer und seinem Trainerteam. Es wird Spaß machen, mit ihnen gemeinsam junge deutsche Spieler an die Bundesliga heranzuführen“, sagt Eric Detlev, der seinen Job bereits am 1. Mai angetreten hat.

Zum Trainerteam der s.Oliver Würzburg Akademie gehören weiterhin Dirk Altenbeck für den Mini-Bereich und Sepehr Tarrah als Headcoach der NBBL-Mannschaft und Co-Trainer des ProB-Teams. Gesucht wird aktuell noch ein qualifizierter neuer Trainer für die JBBL-Mannschaft – Bewerbungen nehmen die Verantwortlichen per Mail an nachwuchs[a]soliver-wuerzburg.de entgegen. pw

