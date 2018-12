Duell zweier Auftaktsieger

Es geht zum zweiten Mal in der laufenden Saison in die Türkei: Im letzten Fiba-Europe-Cup-Spiel vor dem Jahreswechsel ist s.Oliver Würzburg am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr deutscher Zeit an der Ägäisküste bei Pinar Karsiyaka zu Gast. Der in Deutschland bekannteste Spieler der Gastgeber aus der drittgrößten türkischen Stadt Izmir ist der Ägypter Assem Marei, der in den vergangenen beiden Spielzeiten im Trikot von medi bayreuth zu den besten „Big Men“ der easyCredit-BBL gehörte.

Beide Kontrahenten sind mit einem Sieg in die zweite Gruppenphase gestartet – s.Oliver Würzburg setzte sich zu Hause deutlich gegen Z Mobile Prishtina durch, während der Tabellenzwölfte der ersten türkischen Liga vor Wochenfrist einen knappen 74:70-Auswärtserfolg beim starken ungarischen Vertreter Szolnoki Olaj holte.

An Weihnachten gegen FC Bayern

Nach der Rückkehr aus der Türkei am Donnerstag haben Headcoach Denis Wucherer und sein Team eine knappe Woche Zeit, um sich auf das nächste Auswärtsspiel vorzubereiten: Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist s.Oliver Würzburg um 18 Uhr im Münchner Audi Dome beim amtierenden Deutschen Meister FC Bayern München zu Gast.

Das letzte easyCredit-BBL-Heimspiel des Jahres findet am 30. Dezember um 15 Uhr in der s.Oliver-Arena gegen die EWE Baskets Oldenburg statt. pw

Info: Die Partie in Izmir wird live und kostenfrei auf dem Youtube-Kanal der FIBA übertragen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018