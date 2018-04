Einzug in die Playoffs oder Saisonende?

Sieht man Dirk Bauermann auch noch am Dienstag gegen 17 Uhr in dieser Siegerpose? Bis dahin wartet auf die Würzburger Bundesliga-Basketballer auf jeden Fall noch ein stressiges Restprogramm mit drei Partien in weniger als 91 Stunden. © Heiko becker

Die easyCredit-BBL befindet sich derzeit auf Rekordkurs. Es könnte nämlich durchaus sein, dass man in dieser Saison so viele Siege wie noch nie braucht, um in die Playoffs ein zu ziehen. In den vergangenen fünf Spielzeiten haben jeweils 17 Siege gereicht, um in die Entscheidungs-Runden um die Deutsche Meisterschaft eingreifen zu können. In den Jahren vor 2012 hatte man meist 18 Saisonsiege

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3177 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.04.2018