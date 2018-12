Englische Woche „veredeln“

Am vergangenen Sonntag in Bremerhaven gewonnen, am Mittwoch gegen Prishtina gewonnen – und am morgigen Sonntag können die Bundesliga-Basketballer ihre „Englische Woche“ mit einem Sieg gegen Science Jena sogar noch veredeln. Sprungball in der s.Oliver-Arena ist um 15 Uhr.

Nach der Leistungssteigerung in den letzten beiden Partien gehen die Würzburger sicherlich als Favorit in diese Begegnung. doch Headcoach Denis Wucherer warnt: „Am Mittwoch haben wir speziell im zweiten Viertel viele Fehler gemacht, die uns in der Vergangenheit Spiele gekostet haben. Wir waren drei oder vier Minuten lang viel zu achtlos, viel zu schläfrig, viel zu schlampig. Wenn wir auch gegen Jena solche Fehler machen würden, dann können die uns durchaus wieder das Spiel kosten“.

Science Jena hat die wohl routinierteste Starting-Five der gesamten Liga: Derrick Allen und Immanuel McElroy sind jeweils 38, Julius Jenkins ist 37. Und dazu kommt auch noch der fast 34-jährige Dru Joyce, der in der Saison 2015/16 für Würzburg gespielt hat und damals sogar in die Starting-Five für das „All-Star-Game“ der BBL gewählt wurde. „Da spielen wir gegen viel Erfahrung. Das sind alles Jungs, die unsere Fehler gnadenlos bestrafen würden.“

In seine Warnung vor dem Gegner bezieht Denis Wucherer einen weiteren Jenaer Akteur mit ein, der allerdings nicht auf dem Feld, sondern an der Seitenlinie stehen wird. „Mannschaften von Björn Harmsen sind immer unbequem. Sie legen eine Spielweise an den Tag, die eher unorthodox ist.“

Welcher ausländischer Würzburger Spieler dieses Mal pausieren muss, ließ Wucherer gestern noch offen. Skyler Bowlin zum Beispiel hat gestern erst sein erstes fast komplettes Training seit der Verletzung bestritten. „Wir müssen aber abwarten, ob es an diesem Wochenende schon reicht. Ich habe da so meine Zweifel“, sagte Wucherer gestern gegenüber den FN. Gönnen würde er ihm einen Einsatz aber auf jeden Fall, schließlich geht es gegen seinen Ex-Verein und da wäre er mit Sicherheit ganz besonders motiviert. Auch Bowlin würde sich freuen: „Ich liebe diese Jungs und habe großen Respekt vor ihnen. Ich habe auch sehr viel von ihnen gelernt.“

Das Heimspiel gegen Science City Jena wird vom Verein als „X-Mas-Game“ tituliert und steht ganz im Zeichen des guten Zwecks. Die speziellen Weihnachts-Jerseys mit „Spielernummern in Nikolaus-Rot“ (so die „Baskets“) werden in den Tagen nach dem Spiel zugunsten der Elterninitiative tumor- und leukämiekranker Kinder in Würzburg und der s.Oliver Würzburg Akademie versteigert.

