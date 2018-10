Erneut war die Defensiv-Leistung zu schwach

BG Göttingen – s.Oliver Würzburg 91:87 (27:27, 30:21, 17:20, 17:19)

Göttingen: Stockton (25 Punkte/davon 1 Dreier), Williams (22/3), Andric (12/4), Willis (9/1), Carter (8), Lockhart (7/1), Kramer (6), Haukohl (2). Mönninghoff, Grüttner Bacoul. Würzburg: Hulls (23/6), Koch (16/4), Olaseni (15), Bowlin (13/2), Ellis (12/2), Wells (7/1), Cooks (1), Lösing, Richter, Hoffmann. Zuschauer: 3058

Zum vierten Mal in Folge hat s.Oliver Würzburg ein Auswärtsspiel bei der BG Göttingen verloren: Eine Aufholjagd nach einem Zehn-Punkte-Rückstand in der zweiten Hälfte konnten die Unterfranken gestern in einer hochspannenden Schlussphase nicht mehr in einen Sieg verwandeln.

Göttingens Spielmacher Michael Stockton, mit 25 Punkten Top-Scorer der Partie, verwandelte fünf Sekunden vor dem Ende zwei Freiwürfe zum 91:87-Erfolg der Veilchen.

Auf Würzburger Seite punkteten mit Jordan Hulls (23), Florian Koch (16), Gabriel Olaseni (15), Skyler Bowlin (13) und Perry Ellis (12) gleich fünf Spieler zweistellig. Es war auch nicht die Offensiv-Ausbeute, die Headcoach Denis Wucherer nach der Partie thematisierte: „Wenn du in fremder Halle 87 Punkte machst, dann solltest du eine größere Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Unsere nicht existente Verteidigung in der ersten Spielhälfte war im Endeffekt ausschlaggebend dafür, dass die Chance auf einen Sieg in Göttongen am Ende nur noch sehr klein war.“

Stimmen zum Spiel

Denis Wucherer, Headcoach s.Oliver Würzburg: „Wenn du in fremder Halle 87 Punkte machst, dann solltest du eigentlich eine größere Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Unsere nicht existente Verteidigung in der ersten Halbzeit war natürlich ausschlaggebend dafür, dass die Chance auf einen Sieg am Ende nur noch sehr klein war. In der zweiten Halbzeit haben wir das deutlich besser gemacht als vor der Pause, aber immer noch nicht gut genug. Wir müssen in Zukunft eine Verteidigung finden die es uns erlaubt, solche Spiele wie heute zu gewinnen. Mit Kresimir Loncar müssen wir nicht geduldig sein. Er wird hoffentlich bald so weit sein, uns gegen andere Gegner zu helfen.“

Johan Roijakkers, Headcoach BG Göttingen: „Es war ein glücklicher Sieg. Um in der Liga zu bleiben, braucht man zwei oder drei Siege gegen Playoff-Kandidaten. Darum bin ich froh, dass uns das schon so früh gelungen ist. Ich war sehr zufrieden mit der Energie meiner Mannschaft. Auch die Zuschauer haben diese Energie und geben sie an uns zurück. Wir haben hart gekämpft. Die Verteidigung war besser, als es die Anzeigetafel zeigt. Wir haben ein paar Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, exzellent umgesetzt. Und dann haben wir Michael Stockton. Da muss man nicht viel coachen. Gib ihm den Ball, und er gewinnt das Spiel für dich. So einfach ist das.“

Florian Koch, s.Oliver Würzburg: „Wir haben das Spiel ganz klar in der Verteidigung verloren, 87 Punkte sollten auswärts eigentlich reichen. Wir müssen defensiv eine ganze Schippe darauflegen, wenn wir in der Bundesliga Spiele gewinnen wollen. Natürlich war Michael Stockton heute einer der Schlüsselspieler für Göttingen. Er hat ein gutes Spiel gemacht, aber wir haben es ihm natürlich auch nicht allzu schwer gemacht. Die Enttäuschung ist groß. Wir haben nicht gut gespielt und hatten am Ende trotzdem die Chance, das Spiel zu gewinnen. Das einzig Gute ist, dass wir am Mittwoch schon das nächste Spiel haben.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018