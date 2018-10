Frust nach blutleerem Auftritt

s.Oliver Würzburg – Sakarya BSB 69:79 (23:27, 18:18, 17:13, 11:21)

Würzburg: Cooks (18 Punkte/davon 2 Dreier), Wells (10), Olaseni (9), Hulls (8/2), Ellis (7), Bwlin (5/1), Koch (5/1), Loesing (4), Albus (3/1), Richter. Sakarya: Douglas (20/4), Nnoko (16), Salumu (14/1), Herndon (11/3), Edge (6), Karahan (3/1), Etou (3/1), Özkan (2), Eslik (2), Sekeroglu (2). Zuschauer: 1500.

Eigentlich wollten sich die Würzburger Basketballer im Europe-Cup-Heimspiel gegen den türkischen Vertreter Sakarya BSB nach drei Bundesliga-Niederlagen in Serie den Frust von der Seele schießen. Doch der Schuss ging nach hinten los: Nach einem vor allem in der Schlussphase blutleeren Auftritt ihrer Mannschaft verließen die Fans enttäuscht, ratlos und frustriert die s.Oliver-Arena. Die Art und Weise, wie sich das Team in den letzten Minuten praktisch aufgegeben hat, passt in keinster Weise zu den Vorschusslorbeeren, mit denen die Spieler zu Saisonbeginn bedacht worden waren. Von einem Aufbäumen war nichts zu spüren.

Bisher war eindeutig die Defensive in der Anfangsphase der Grund für die vielen Niederlagen, dieses Mal war aber auch das ideenlose Angriffsspiel mitverantwortlich für die Pleite gegen ein türkisches Team, das mit dem ehemaligen NBA-Spieler Toney Douglas den überragenden Akteur in ihren Reihen hatte.

Auffällig bei den Würzburger „Baskets“ war, dass im Team keiner war, der die interne Führungsrolle übernehmen wollte (oder konnte). Kapitän Kresimir Loncar pausierte, weil er zum einen im Europe-Cup nicht als deutscher Spieler gilt und deshalb als ausländische Kontingent belastet hätte, und zum anderen, um seine „lädierten Knochen“ etwas zu schonen. Die Lücke, die er gegen Sakarya auf dem Feld hinterlassen hat, wurde von keinem Spieler auch nur ansatzweise geschlossen.

Für Headcoach Denis Wucherer war die mangelnde Wurfausbeute vor allem nach der Pause spielentscheidend: „Im letzten Viertel haben wir vorne zwar noch gute Würfe bekommen, aber praktisch keinen mehr getroffen. Das war vielleicht auch der Physis des Gegners geschuldet. Es ist auf jeden Fall ärgerlich, denn es war ja nicht das erste Mal, dass wir zu Hause in der Schlussphase den Korb nicht mehr richtig treffen. Das müssen wir irgendwie abstellen.“ Mit dieser Aussage erinnerte Wucherer an das Bundesligaspiel gegen Gießen, in dem seinen Spielern in den letzten Minuten offenbar ebenfalls die Nerven versagt hatten.

Wie es sich für einen Trainer gehört, zog er aber auch aus der vollkommen unerwarteten Pleite seine positiven Aspekte. „Solange wir aber weiter unsere freien Würfe bekommen, bleiben wir positiv und gehen davon aus, dass irgendwann der Knoten platzen wird, hoffentlich schon im Heimspiel am Sonntag. In der Verteidigung haben wir in der zweiten Hälfte vieles gut gemacht. Das müssen wir auch gegen Bayreuth zeigen.“

Fakt ist, dass der Druck vor dem Frankenderby am Sonntag (18 Uhr) ungemein groß ist. Und am kommenden Mittwoch geht es dann im Europe-Cup zum Tabellenführer aus den Niederlanden. Will man weiterkommen, dann sollte auch gegen ZZ Leiden gewonnen werden.

