Fynn Fischer kommt in die Domstadt

Fast 19 Jahre alt und 2,08 Meter groß: Mit Fynn Fischer hat s.Oliver Würzburg einen talentierten jungen „Big Man“ für die kommenden drei Jahre unter Vertrag genommen. Der U20-Nationalspieler wird fester Teil des Bundesliga-Kaders sein und in der kommenden Spielzeit mit Doppellizenz für die TG s.Oliver Würzburg in der ProB zum Einsatz kommen. Das Engagement des 18-jährigen Münchners in Würzburg beginnt am 1. August.

„Fynn ist hochtalentiert, er gehört in seinem Jahrgang zu den besten Spielern auf seiner Position. Er ist der erste junge deutsche Spieler, den wir ausgesucht haben, um ihn über die ProB mit der nötigen Geduld zu einem Spieler für die BBL zu entwickeln“, so Headcoach Denis Wucherer: „Wir freuen uns sehr, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat. Er wird wie Philipp Hadenfeldt als Perspektivspieler mit den BBL-Profis trainieren und in der ProB viele Spielminuten bekommen.“

Der 18-jährige Münchner spielte seit 2013 in der JBBL und NBBL in seiner Heimatstadt für die Internationale Basketball Akademie München und stand mit der IBAM beim NBBL-Finalturnier 2017 im Endspiel um die deutsche U19-Meisterschaft, das der Lokalrivale FC Bayern München für sich entschied. In der NBBL-Spielzeit 2017/2018 erzielte Fischer für die IBAM starke 17,3 Punkte und 10,6 Rebounds pro Spiel. Für den MTSV Friendsfactory Schwabing kam er in seiner dritten Regionalliga-Saison in 21 Partien außerdem auf 12,5 Zähler und 7 Rebounds.