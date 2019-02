„Haben erreicht, was wir erreichen wollten“

s.Oliver Würzburg hat im Fiba-Europe Cup die Halbzeitführung gegen Pinar Karsiyaka souverän über die Zeit gebracht (wir berichteten). Alle zehn Spieler punkteten beim 104:91-Erfolg. Damit gelang der erste Heimsieg gegen ein türkisches Team.

Nach dem fünften Spieltag gibt es in der zweiten Gruppenphase des Fiba-Europe-Cups (FEC) nur noch eine ungeschlagene Mannschaft: s.Oliver Würzburg hat am Mittwoch vor gut 1300 Zuschauern in der s.Oliver-Arena einen souverän herausgespielten 104:91-Erfolg gegen Pinar Karsiyaka gefeiert. Das Team von Headcoach Denis Wucherer holte sich schon in den ersten 20 Minuten einen zweistelligen Vorsprung und brachte den ersten Heimsieg gegen ein türkisches Team über die Zeit.

Neben der guten Verteidigung war die hervorragende 78-prozentige Trefferquote von der Dreierlinie der Schlüssel zum Erfolg. Die drei Würzburger Topscorer Jordan Hulls (20 Punkte), Florian Koch (18) und Joshua Obiesie (15) blieben bei zusammen zehn Dreierversuchen ohne Fehlwurf.

Headocach Denis Wucherer musste im letzten FEC-Heimspiel vor den Playoffs erneut auf den verletzten Kapitän Kresimir Loncar und außerdem auf den kranken „Würzburg Warrior“ Felix Hoffmann und den angeschlagenen Mike Morrison verzichten. Neuzugang Devin Oliver war noch nicht spielberechtigt

Headcoach Denis Wucherer zog nach dem Spiel dann auch ein äußerst positives Fazit: „Wir hatten uns heute vor dem Spiel einige Dinge vorgenommen. Zum einen wollten wir das Spiel gewinnen und die Minuten möglichst gleichmäßig verteilen, um einigen Spielern eine Verschnaufpause zu gönnen. Zum anderen wollten wir am Ende mit Selbstvertrauen und einem guten Gefühl aus dem Spiel gehen, weil wir am Sonntag in Gießen eine sehr wichtige Aufgabe vor uns haben. Ich denke, dass wir es heute sehr gut gemacht und all das erreicht haben, was wir erreichen wollten.“ pw

